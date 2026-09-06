«Κανένα περιθώριο συνεργασίας με Σαμάρα, απάτη το πρόγραμμα Τσίπρα»: Live η συνέντευξή Τύπου του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ

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Στον απόηχο των χθεσινών εξαγγελιών του – με μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει αυτή την ώρα την καθιερωμένη συνέντευξη Tύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

«Η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες γιατί το επιτρέπει η οικονομία. Οι περισσότερες χώρες δεν είναι σ αυτή τη θέση. Αποκαταστήσαμε τη δημοσιονομική συνέπεια, έχουμε ανάπτυξη σημαντική. Αρα και έσοδα. Το πλαίσιο που εξήγγειλα είναι αυστηρά κοστολογημένο», απάντησε ο πρωθυπουργός στο πρώτο ερώτημα δημοσιογράφου για τα μέτρα που εξήγγειλε και για το αν επαρκούν.

»Ανακοινώσαμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας. Το κατορθώσαμε γιατί καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή και έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει “ταβάνι” δαπανών και για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος. Αναγνωρίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια», πρόσθεσε.

«Η ακρίβεια απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Κανένα πακέτο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καθ’ ολοκληρία το πρόβλημα. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό και οι πολίτες ξέρουν ότι είπαμε το κάναμε. Είναι ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης», είπε.

«Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας»

«Υπάρχουν διλήμματα στις εκλογές. Τα εξέφρασα. Η χώρα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση ειδικά κατά την προεδρία της ΕΕ. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα, το έχω ξαναπεί. Ετσι θα κατέβουμε στις εκλογές. Σεβόμαστε την ετυμηγορία του λαού. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω τι θα συμβεί αν η χώρα δεν έχει κυβέρνηση. Μία υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν θα ήταν το καλύτερο. Δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς να φταίμε εμείς. Αλλοι το απέκλεισαν με συνεδριακές αποφάσεις. Πριν τις εκλογές του 23 ουδείς μας έδινε αυτοδυναμία. Ο στόχος άρα είναι εφικτός», τόνισε ο πρωθυπουργός για τις εκλογές και την πιθανή διερευνητική εντολή.

»Γι’ αυτό τον στόχο θα αγωνιστούμε. Είναι η μόνη πολιτική λύση για να έχει η χώρα σταθερή κυβέρνηση», πρόσθεσε απαντώντας στο δεύτερο ερώτημα που δέχτηκε.

«Η Ελλάδα δεν ζητάει την άδεια κανενός για τον εξοπλισμό της»

«Η διακήρυξη των Αθηνών ήταν πλαίσιο διαλόγου. Ακόμα υπηρετείται, οι δίαυλοι είναι ανοιχτοί. Λάβαμε πρωτοβουλίες που συζητιόταν χρόνια αλλά καμία κυβέρνηση δεν τις έπαιρνε. Η κυβέρνηση ασκεί κυριαρχία με τα θαλάσσια πάρκα και τις εξορύξεις. Η Ελλάδα δεν ζητάει την άδεια κανενός για τον εξοπλισμό της. Η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία. Δεν μπαίνω σε συζήτηση για άλλα ζητήματα. Για τα χωρικά ύδατα η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει», είπε ο πρωθυπουργός σε ερώτημα για τα ελληνοτουρκικά.

Για τον Αντώνη Σαμαρά και το επικείμενο κόμμα

«Με αυτό που έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αφμισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», επισήμανε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο πρωθυπουργός.

«Ο κ. Σαμαράς ακόμα δεν έχει κόμμα. Δεν ξέρουμε αν θα μπει στη Βουλή. Δεν θα μπω σ’ αυτή τη λογική (….) Ελπίζω να σεβαστεί την υστεροφημία του. Διαθέτει τεχνογνωσία το πως να κάνει κακό στη ΝΔ», πρόσθεσε.

Για την ακρίβεια

«Περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη απάντηση για την ακρίβεια. Να μπορέσει και η αγορά να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Τα μέτρα δεν είναι πανάκεια. Δεν είναι η μόνη λύση», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτημα για την ακρίβεια.

»Το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει προσφέρει χαμηλό τιμολόγιο είναι μία απάντηση σε όσους φοβούνται αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η οικονομία αναπτύσεται, πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης. Δεν έχει γίνει στον απόλυτο βαθμό, γι’ αυτό κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

«Ολα τα μέτρα που παίρνουμε στοχεύουν στην προστασία του εισοδήματος. Ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 ευρώ ήδη. Θα ξεπεράσει τα 950 τον Απρίλιο. Ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς μας απασχολεί. Θέλουμε μειώσεις στις τιμές. Όλα τα μέτρα βοηθούν αλλά δεν είναι πανάκεια. Αλλά μειώσεις έχουμε. Η ΔΕΗ πρόσφερε σταθερό τιμολόγιο με μικρό πάγιο. Αθροιζόμενα τα μέτρα είναι η άμυνά μας στο πρόβλημα. Όχι μόνο εφέτος. Η συζήτηση για τον ΦΠΑ έχει ξαναγίνει. Η Τράπεζα της Ελλαδος λέει ότι ούτε το 20% καταλήγει σε μειώσεις. Η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Εμείς στηρίζουμε στοχευμένα», πρόσθεσε.

«Ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης»

«Προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης από μία τρίτη τετραετία. Γιατί θέλω να έχω την τιμή να είμαι στο Μέγαρο Μαξίμου ως Πρωθυπουργός της χώρας. Η χώρα πρέπει να έχει σταθερό τιμόνι σε ταραγμένα νερά. Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα. Το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία να διαχειριστεί αυτό το περιβάλλον», είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος σε μια νέα τετραετία.

«Έχω μάθει από τα δικά μας λάθη. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις. Όταν κάποιος έχει διατελέσει Πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ταπεινότητα. Είμαστε μία παράταξη που είμαστε συνεπής. Σε ψηφίζει κάποιος για να βελτιώσεις τη ζωή του. Έχουμε αρκετούς μήνες για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι πολίτες έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι».

«Εκλογές την άνοιξη του 2027»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές.

«Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο και διαψεύτηκαν. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους. Οι πρόωρες εκλογές είναι για κάποιον που τον βολεύει πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους στο τέλος της τετραετίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε να περάσουν μήνες, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά», απάντησε σε ερώτημα που αφορούσε και το ενδεχόμενο ανασχηματισμού.

Μητσοτάκης για Τσίπρα: Το 2014 ήταν αυταπάτη -Τώρα πρόκειται για απάτη

«Δεν ήταν η πρόθεσή μου να ασχοληθώ για την αντιπολίτευση. Αφιέρωσα τρεις προτάσεις», είπε ο πρωθυπουργός για την αφιέρωση στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Άλλα έστειλε το επιτελείο του και άλλα είπε. Η προσπάθεια να δικαιολογηθούν έδειξε ότι τζάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δε νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας έχει αυταπάτη, όπως το 2014. Πρόκειται για απάτη. Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες επιλέγουν ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους. Στόχος είναι να προβάλουμε το έργο μας και να αποδομούμε τα λεγόμενα των αντιπάλων», ανέφερε.

«Η ΝΔ έχει αρχηγό και είναι Πρωθυπουργός»

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ; Είναι λίγο δύσκολο να απαντώ σε υποθετικά ερωτήματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, είναι και πρωθυπουργός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άλλο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο συνεργασίας χωρίς τον ίδιο αρχηγό.

Για τις σχέσεις με χώρες της Μέσης Ανατολής

«Οικοδομούμε σχέσεις με όλους. Η Ελλάδα είναι γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία της Μέκκα δεν αλλάζει τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής. Πολύ σύντομα θα είμαι στη Σαουδική Αραβία. Η χώρα επίσης βρίσκεται πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου, έχουμε στείλει στρατιωτικό υλικό. Εχω επισκεφθεί την Ιορδανία. Την Τρίτη θα είμαι στην Αίγυπτο. Είναι μία σχέση πολύπλευρη. Η Ελλάδα έχει μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλά δεν παραμελεί το ρόλο της να βρίσκει λύσεις. Το περιβάλλον μετατοπίζεται προς ανατολάς. Ενισχυόμαστε έτσι γεωπολιτικά», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης σε ερώτημα για τις σχέσεις της Ελλάδας με χώρες της Μέσης Ανατολής.

Για τα F-35 στην Τουρκία και τα αμυντικά συστήματα

«Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που πέτυχαν το στόχο να δαπανούν 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνα. Τα χρήματα ίσως λείπουν από άλλες δράσεις. Θεωρώ ότι μέρος της συμφωνίας μας είναι η προτεραιοποίηση της ασφάλειας. Τα κενά μας στα εξοπλιστικά καλύφθηκαν. Το Ναυτικό είχε να αγοράσει πλοία 30 χρόνια. Τα μεγάλα συστήματα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ακόμα. Αλλά και τα μικρά συστήματα είναι χρήσιμα. Και εκπαιδευόμαστε σ’ αυτό. Στα drone για παράδειγμα. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό, ήμουν πρόσφατα στο ΜΙΤ. Υπάρχει αλλαγή φιλοσοφίας και αλλαγή κουλτούρας. Τολμώ να πω με τους εξοπλισμούς έχουμε υπεροπλία», ανέφερε για τα αμυντικά συστήματα.

«Η Ελλάδα προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα. Θέλω κάθε Έλληνας στρατεύσιμος να είναι εκπαιδευμένος σε συστήματα με επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες. Η αλλαγή φιλοσοφίας συντελείται και πρέπει να πάει ακόμα πιο γρήγορα. Έχουμε αναβαθμίσει τα F-16. Έχουμε εξαιρετικά στελέχη. Η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα. Προτεραιότητα είναι η άμυνα. Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι αμυντικό σύστημα. Για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Δεν μπορούμε να πούμε στις ΗΠΑ τι θα κάνουν. Υπάρχουν νομικά εμπόδια που δεν ξέρω πώς θα ξεπεραστούν», πρόσθεσε.

«Έχω κατηγορηθεί ότι έχω ζητήσει πολλά συγγνώμη»

«Έχω κατηγορηθεί ότι έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη», απάντησε σε ερώτηση για τα λάθη που έχει κάνει.

«Όταν κυβερνάς κάνεις λάθη. Αλλά πρέπει να μαθαίνεις από αυτά. Είμαι ειλικρινής και αυτοκριτικός. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία ήταν αχρείαστη, μια χαρά μπορεί η κανονική Αστυνομία. Εχουμε ακόμα ζητήματα για την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια για τις επενδύσεις. Αρα θεωρώ ότι έχω κάνει αυτοκριτική. Αλλά δεν αυτομαστιγώνομαι κιόλας. Ούτε ισοπεδώνω. Αλλά η Ελλάδα το 2019 δεν ήταν καλύτερη. Αντιδρώ σ’ αυτό. Συγγνώμη, όλοι θυμόμαστε τι έγινε», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Δίκαιο το μέτρο των τεκμηρίων»

«Προσαρμοζόμαστε στην πραγματικότητα. Δεν θα επιβαρύνουμε τους συνεπείς. Τις βασικές προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τη φορολογητέα ύλη. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε στο 9%. Είναι μία κοινωνική κατάκτηση. Δεν σταματήσαμε όμως εκεί, μειώσαμε και άλλους φόρους στις επιχειρήσεις. Η πολιτική μας είναι θετική στις επιχειρήσεις. Τώρα καταργούμε και το τέλος επιτιδεύματος. Σε δύο χρόνια θα πάμε και σε επιχειρήσεις εντός Αττικής», απάντησε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες και την πιθανή παραδοχή λάθους.

»Δεν θεωρώ λογικό να δηλώνονται εισοδήματα κατώτερα από τον κατώτερο μισθό. Το λέω ευθέως. Το μέτρο των τεκμηρίων είναι δίκαιο», πρόσθεσε.

«Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα»

«Θα προσπαθήσω για το καλύτερο μέσα σ’ ένα πολωμένο περιβάλλον. Δεν θα είναι εύκολο. Θα προσπαθώ να επικαλούμαι στοιχεία από το εξωτερικό. Η ελληνική οικονομία προοδεύει και δεν αμφισβητείται από κανέναν. Αλλά μέρος της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει στους πολίτες. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από πολύ μεγάλες χώρες. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία. Θυμάστε πως ξέσπασε η κρίση του 2008. Και το πληρώσαμε πρώτοι εμείς», απάντησε σε ερώτημα για τους χαμηλούς μισθούς και για το πώς θα συνομιλήσει με αυτούς τους πολίτες.

»Εχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Πρόβλημα ακρίβειας υπάρχει. Λυπάμαι, δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Δεν θα υποθηκεύσω το μέλλον και το παρόν. Δείτε την εικόνα της ανεργίας, πόσο έχει πέσει. Αυτό δεν αμφισβητείται. Από το 15 έως το 18 έβρεχε λεφτά αλλά εμείς ήμασταν ουραγοί. Θα μιλήσω με όσους έχουν διάθεση να μας ακούσουν. Θα μιλήσω και στους νέους ψηφοφόρους. Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν. Από εκεί και πέρα, πρέπει κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Και δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Είναι γενικότερο που αφορά τον διάλογο».

«Δεν υπάρχει woke ατζέντα»

«Ήρθε στο προσκήνιο το θέμα των σχολικών βιβλίων, επαναφέροντας την ίδια κριτική. Εφεύρουμε αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορούσαν του χρόνου. Τα βιβλία δεν τα γράφει ο Υπουργός. Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα θα το διορθώσουμε. Ατζέντες όπως η woke δεν υπάρχουν. Ούτε υπερβολές των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Μην προσπαθούμε μονίμως να πλήξουμε την κυβέρνηση μέσα από εμμονές», απάντησε σε ερώτημα για το αν έχει μετανιώσει για το νομοσχέδιο που αφορά στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Για τα «ματωμένα πλεονάσματα» και την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

«Για πολλές δεκαετίες υπήρχε η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Και μετά χρεοκοπήσαμε και χιλιάδες παιδιά έφυγαν από τη χώρα. Αν δεν πατάμε στα ανθεκτικά δημόσια οικονομικά, δεν θα έχουμε ευημερία. Αν δώσουμε σήμερα, θα τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Τα πλεονάσματα προέρχονται από την ανάπτυξη και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτά που ανακοίνωσα είναι αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε», είπε ο πρωθυπουργός.

»Η χώρα πρέπει να μειώσει τος χρέος της. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό; Για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80 το χρέος μειώνεται τόσο πολύ. Θυμάστε τη δεκαετία του 80 με τις σημαίες τις πλαστικές στην Κρήτη, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Το χρέος όμως αυξήθηκε πάρα πολύ τότε. Κάποιοι κάνουν πολιτική μόνο με το παρελθόν και το μνημόσυνό του», ανέφερε.

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