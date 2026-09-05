Live η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Πακέτο 2,2 δισ. ευρώ- 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους, μηδέν φόρους σε αγρότες έως 20.000 ευρώ

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Νέες μόνιμες φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η λίστα με τα 12 πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε την ομιλία του με αναφορά στο δυστύχημα στην Τανάγρα. «Οι σκέψεις μας είναι στους πιλότους που χάθηκαν», είπε ο πρωθυπουργός. «Η πολιτεία θα σταθούν δίπλα στα παιδιά τους», τόνισε.

«Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030. Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός, έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε», είπε ο πρωθυπουργός, δηλώνοντας την πρόθεσή του να περιγράψει ένα «συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο».

«Η πορεία προς το 2031 θα είναι άλμα ευημερίας για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η κεντρική μας επιδίωξη», επισήμανε.

«Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολλούς. Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη κάθε πολίτη. Επιδίωξή μας τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα», πρόσθεσε.

Χρησιμοποιώντας τη φράση «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του, συνδέοντας την πορεία της οικονομίας με το εισόδημα και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη» τόνισε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην αγωνία για την ακρίβεια, το αυξημένο ενοίκιο και το κόστος ανατροφής ενός παιδιού.

«Νιώθω πιο αισιόδοξος και αποφασισμένος από ποτέ»

Στόχος είναι, είπε, «η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή» και τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία, χωρίς όμως «ποτέ, μα ποτέ» να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. «Είναι μία πολιτική για τους πολλούς», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε παράλληλα ένα συνολικό σχέδιο με ορίζοντα πέρα από το 2027, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις κοστολογημένες και ενταγμένες σε ένα τετραετές ημερολόγιο.

Ο ίδιος συνέδεσε την περίοδο 2019-2023 με τη σταθεροποίηση της χώρας και τη μείωση των φόρων, την τετραετία 2023-2027 με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεταρρυθμίσεις και έθεσε ως επόμενο ορίζοντα το 2031, με στόχο, όπως είπε, «ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί».

«Νιώθω πιο αισιόδοξος και αποφασισμένος όσο ποτέ», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι τα θεμέλια που έχουν τεθεί στην οικονομία και την άμυνα επιτρέπουν πλέον στη χώρα να κινηθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τα επόμενα χρόνια.

Η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα

«Στις νέες επιλογές μας», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, «η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα και η εθνική ανάπτυξη στον προϋπολογισμό του απλού σπιτικού. Όλοι οι Έλληνες θα αισθάνονται το βήμα τους σταθερό σε έναν κόσμο ασταθή».

«Το ενδιαφέρον μας στο σύνολο της κοινωνίας: επαγγελματίες – μικρομεσαίες επιχειρήσεις – συνταξιούχους – υπαλλήλους Δημοσίου – αγρότες – μισθωτούς ιδιωτικού τομέα – οικογένειες, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ενοικιαστές».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέες μόνιμες φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ.

Ξεδιπλώνοντας τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε:

Για τις επιχειρήσεις, κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου. Η αποκλιμάκωση ξεκινά το 2027 και συνεχίζεται στη συνέχεια κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, μέχρι η προκαταβολή να υποχωρήσει από το 80% στο 50%.

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε, αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, αντί για φόρο 1.183 ευρώ, δεν θα πληρώνει πλέον τίποτα. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει από τα 5.083 στα 2.183 ευρώ, αφήνοντας 2.900 ευρώ περισσότερα τον χρόνο στον παραγωγό. Το μέτρο αφορά σε πρώτη φάση 50.000 αγρότες.

Για τους κτηνοτρόφους, δεσμεύτηκε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας και για διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων. «Τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασταθούν το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε. «Είναι προσωπικό μου στοίχημα», πρόσθεσε.

Για τους συνταξιούχος, ο πρωθυπουργός είπε ότι η ενίσχυση που καταβάλλεται τον Νοέμβριο αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών.

Πρόκειται για διπλή παρέμβαση, καθώς αυξάνεται τόσο το ποσό όσο και η περίμετρος των δικαιούχων.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη θέσπιση επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις, αναφερόμενος σε συγκεκριμένα παραδείγματα: Νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 1.033 ευρώ πρόσθετο εισόδημα, σχεδόν έναν ακόμη μισθό.





Για τους μισθωτούς ιδιώτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000€ (1.300€ με τριετίες) μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικό όφελος 964 ευρώ.

Επιπλέον, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027

(μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού).

Παραδείγματα:

Νέος με βασικό μισθό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με τρεις τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών)

«Θεσπίζουμε ένα λογαριασμό που θα ανοίγει τα δύο πρώτα χρόνια γέννησης του παιδιού. Η πολιτεία θα βάζει όσα χρήματα βάζει και ο γονιός μέχρι 1.200 ευρώ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το μέτρο «πολύ καινοτόμο» και «ριζοσπαστικό», που έχει στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας αποταμίευσης στην Ελλάδα.

Οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν τον λογαριασμό στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονιός, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, η πολιτεία θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ.

Ο λογαριασμός θα λειτουργεί ως ένας «κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά», καθώς το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού.

Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, το παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ, ως οικονομική βάση για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους, αυξάνεται το επίδομα πολυτέκνων

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα παρέμβαση υπέρ των οικογενειών με παιδιά, με μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά, μισθωτός με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, που μέχρι σήμερα θα πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, πλέον θα πληρώνει μηδενικό φόρο. Για ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 15.000 ευρώ, η συνολική εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει έως τα 1.350 ευρώ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την αύξηση του ειδικού επιδόματος των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ, ενώ για το πέμπτο παιδί από 5.500 σε 6.500 ευρώ.

Η αύξηση θα ισχύσει και για γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026, στηρίζοντας χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες.

Μείωση 30% στην τιμή του ρεύματος σε τρία χρόνια

Στόχος της κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, είναι η μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η πρώτη παρέμβαση θα γίνει από τον Ιανουάριο, με την περικοπή κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Η μείωση θα αφορά περισσότερες από 6.000.000 παροχές.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα νέα σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ, με τιμή 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα, τα οποία -εξήγησε- δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να «κλειδώσουν» σήμερα αυτή την τιμή για τον επόμενο χρόνο και τόνισε ότι η οικονομική εξυγίανση της ΔΕΗ επιτρέπει στην επιχείρηση να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές στη σημερινή συγκυρία.

Παράλληλα, προανήγγειλε μεγάλο πρόγραμμα επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων για 100.000 δικαιούχους.

Για τα αναπηρικά επιδόματα

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμη τιμαριθμοποίηση όλων των αναπηρικών επιδομάτων.

Περισσότεροι από 220.000 πολίτες θα έχουν με τη ρύθμιση πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος περίπου 220 ευρώ, καθώς η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί πλέον την εξέλιξη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.

«Πρόκειται για μια παράλειψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για το στεγαστικό

Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας -Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε.

Για τις επιχειρήσεις

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια (Φορολογικό έτος 2026), μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029.

Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη

Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€

Το μήνυμα στην αντιπολίτευση και το κόστος του προγράμματος

Το κόστος του προγράμματος είναι 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα στην αντιπολίτευση ότι «οι υπερβάσεις δαπάνων οδηγούν αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση».

«Έχουμε κοστολογήσει τα πάντα και τα έχουμε υπολογίσει ως προς το χρόνο», επισήμανε ο πρωθυπουργός, αναφέροντας πως η ανεργία έπεσε από το 18% στο 7,9%.

«Η Ελλάδα πλέον δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7», συνέχισε αναφερόμενος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «δίκαιη κατανομή των πόρων» σε όλο το κοινωνικό φάσμα και σε ολόκληρη την επικράτεια, με στήριξη τόσο των πιο αδύναμων όσο και της ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σε μία περίοδο αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, οι αγορές «δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα» ξεφύγει από τη δημοσιονομική σταθερότητα.

«Καμία σχέση η Ελλάδα του 2026 με εκείνη του 2019»

O Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019».

Μίλησε για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με Belharra και Rafale, αλλά και για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι το Μετρό παραδόθηκε με 18 σταθμούς, ενώ το Flyover προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην πλήρη αναβάθμιση της ΔΕΘ, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου, καθώς και στο πρόγραμμα ανακαίνισης 80 νοσοκομείων.

«Κερδίσαμε τη μάχη για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ αναφέρθηκε και στις μηδενικές καταλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό. «H χώρα ήταν πολιορκημένη από χιλιάδες μετανάστες αλλά τώρα κρατάει απόρθητα τα σύνορά της», είπε.

Η εξαγγελία για τον ΠΑΟΚ

Η κυβέρνηση, ανέφερε ο Κυριακος Μητσοτάκης, θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών για τη νέα Τούμπα. «Η έναρξη των εργασιών θα γίνει το καλοκαίρι του 2027 και όλα θα γίνουν, όπως αρμόζει στην ιστορία του ΠΑΟΚ».

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων 2026-2027

25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά



1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα



30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025



30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες



Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς



1η Ιανουαρίου 2027: Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000



1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων



1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh



Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)



Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ»



Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)



1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα



1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα



Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:



· Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.



· Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.



· Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.



· Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.



· Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.



· Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.



· Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.



30 Νοεμβρίου 2027: Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026



30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες



Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς



Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).



Ο πρωθυπουργός έφτασε στο κατάμεστο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, λίγο μετά τις 7:30, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής για τους νεκρούς πιλότους του Fantom στην Τανάγρα.

Στο βήμα ανέβηκε ο Υπουργός Μακεδονίας, Κώστας Γκιουλέκας, και στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, που είναι και η τιμώμενη χώρα της 90ης ΔΕΘ, Μινόρου Κούτσι.

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