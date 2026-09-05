search
ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 19:35
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2026 18:40

Κουτσούμπας από τη ΔΕΘ: «Παλλαϊκή απαίτηση να δοθούν εδώ και τώρα λεφτά για μισθούς και συντάξεις»

05.09.2026 18:40
KOUTSOUMPAS_LESVOS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Είναι «παλλαϊκή απαίτηση» να δοθούν «εδώ και τώρα» λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, τόνισε σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο συλλαλητήριο των Εργατικών Σωματείων στην πλατεία ΧΑΝΘ, έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Παλλαϊκή απαίτηση, εδώ και τώρα, δώστε λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, καμιά θυσία για τα κέρδη τους, καμιά θυσία για τους πολέμους τους. Θα το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε, με το ΚΚΕ μπροστά, με το εργατικό, αγροτικό, ευρύτερα λαϊκό κίνημα, όλα τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας, στους δρόμους του αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ του ΚΚΕ και προσέθεσε:

«Την ώρα που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, από την εμπορευματοποίηση της Παιδείας και της Υγείας, από τη μεγάλη φοροληστεία, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, από τη ΔΕΘ με τον Οδικό Χάρτη “Ελλάδα 2030”, αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, μοιράζουν ψίχουλα κοροϊδίας, συναινώντας όμως στην πολιτική της έντασης της εκμετάλλευσης, των πολεμικών προϋπολογισμών, της συμμετοχής της Ελλάδας σε πολέμους, σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια για αυτόν τον σκοπό από τα χρήματα του ελληνικού λαού».

Ευχήθηκε «καλούς αγώνες, επισημαίνοντας πως «η αφετηρία είναι εδώ στη ΔΕΘ για φέτος» και σημειώνοντας πως «έχουν πολλά ακόμα να δουν τα μάτια τους».

Διαβάστε επίσης:

Βαρύ το κλίμα και στη ΔΕΘ λόγω Τανάγρας – Ακυρώνονται όλες οι «παράλληλες» εκδηλώσεις

Συντριβή «Phantom» στην Τανάγρα: Εσπευσμένα στην Αθήνα ο Νίκος Δένδιας από την ΔΕΘ

ΠΑΣΟΚ για παραλήρημα Βούλτεψη περί «εγκύων δασκάλων» στα σχολεία: «Τα κενά τα εγκυμονεί η κυβερνητική ανεπάρκεια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nazi_afd
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για «τη δημοκρατία», παραμονή των κρίσιμων εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ

tanagra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Aνακοίνωση του ΓΕΑ για τη συντριβή του Phantom – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Με στιλέτο δολοφόνησαν το βρέφος στην Κυψέλη – Από αιμορραγία ο θάνατός του σύμφωνα με τον ιατροδικαστή (Video)

EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικό μοτοποδήλατο παρασύρθηκε από Ι.Χ. στον Εύοσμο – Νεκρή η 30χρονη αναβάτης

KOUTSOUMPAS_LESVOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας από τη ΔΕΘ: «Παλλαϊκή απαίτηση να δοθούν εδώ και τώρα λεφτά για μισθούς και συντάξεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-kostidis
LIFESTYLE

Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

kabourakis_arniakos
MEDIA

«Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης»: Το καλωσόρισμα του Καμπουράκη στον Τάσο Αρνιακό (Video)

pizzette-di-melanzane-risultato-scaled (1)
CUCINA POVERA

Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

klelia-antinoos (1)
LIFESTYLE

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτή τη ζωή, τα άλογα και η Κλέλια»

food
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 19:32
nazi_afd
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για «τη δημοκρατία», παραμονή των κρίσιμων εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ

tanagra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Aνακοίνωση του ΓΕΑ για τη συντριβή του Phantom – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Με στιλέτο δολοφόνησαν το βρέφος στην Κυψέλη – Από αιμορραγία ο θάνατός του σύμφωνα με τον ιατροδικαστή (Video)

1 / 3