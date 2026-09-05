Κουτσούμπας από τη ΔΕΘ: «Παλλαϊκή απαίτηση να δοθούν εδώ και τώρα λεφτά για μισθούς και συντάξεις»

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Είναι «παλλαϊκή απαίτηση» να δοθούν «εδώ και τώρα» λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, τόνισε σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο συλλαλητήριο των Εργατικών Σωματείων στην πλατεία ΧΑΝΘ, έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Παλλαϊκή απαίτηση, εδώ και τώρα, δώστε λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, καμιά θυσία για τα κέρδη τους, καμιά θυσία για τους πολέμους τους. Θα το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε, με το ΚΚΕ μπροστά, με το εργατικό, αγροτικό, ευρύτερα λαϊκό κίνημα, όλα τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας, στους δρόμους του αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ του ΚΚΕ και προσέθεσε:

«Την ώρα που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, από την εμπορευματοποίηση της Παιδείας και της Υγείας, από τη μεγάλη φοροληστεία, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, από τη ΔΕΘ με τον Οδικό Χάρτη “Ελλάδα 2030”, αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, μοιράζουν ψίχουλα κοροϊδίας, συναινώντας όμως στην πολιτική της έντασης της εκμετάλλευσης, των πολεμικών προϋπολογισμών, της συμμετοχής της Ελλάδας σε πολέμους, σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια για αυτόν τον σκοπό από τα χρήματα του ελληνικού λαού».

Ευχήθηκε «καλούς αγώνες, επισημαίνοντας πως «η αφετηρία είναι εδώ στη ΔΕΘ για φέτος» και σημειώνοντας πως «έχουν πολλά ακόμα να δουν τα μάτια τους».

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