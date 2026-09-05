Με στιλέτο δολοφόνησαν το βρέφος στην Κυψέλη – Από αιμορραγία ο θάνατός του σύμφωνα με τον ιατροδικαστή (Video)

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Σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο «φως» για την υπόθεση της Κυψέλης με το δολοφονημένο βρέφος που κρατούσαν οι γονείς του στην κατάψυξη.

Την ώρα που ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα ισχυρίζονται ότι το μωρό έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια και πως δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, τα ευρήματα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του άτυχου βρέφους διαψεύδουν όλους τους ισχυρισμούς τους.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» το αγοράκι ηλικίας 8-9 μηνών έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να δολοφονηθεί το παιδί ήταν δίκοπο, ήταν αμφίστομο. «Τι σημαίνει αυτό; Ότι χρησιμοποιήθηκε στιλέτο για να μαχαιρωθεί το παιδί. Άρα δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί σύμφωνα με αυτό το δεδομένο του 43χρονου, ότι χτύπησε το παιδί με κουζινομάχαιρο για να σπάσει τον πάγο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα ευρήματα» υπογράμμισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Όπως συμπλήρωσε ο αστυνομικό συντάκτης, η συγκεκριμένη διαπίστωση του ιατροδικαστή «είναι ένα σημαντικό νέο στοιχείο, που δεν δείχνει μόνο το φρικαλέο αυτού του εγκλήματος, αλλά δείχνει ακριβώς τη μεθόδευση και διαψεύδει πολλούς από τους ισχυρισμούς του».

Από αιμορραγία ο θάνατος του βρέφους

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος του βρέφους δεν προήλθε από πλήξη ζωτικού οργάνου, αλλά από αιμορραγία που προήλθε από πλήξη σπονδυλικών αρτηριών, από τα διαδοχικά μαχαιρώματα.

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος έφερε μια τεράστια πληγή στην πλευρά του αυχένα, που ήταν και θανατηφόρος, ενώ έχει πληγεί και η σπονδυλική του στήλη.

Δεν είχε πρόβλημα υγείας

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε παράλληλα ότι το βρέφος δεν είχε κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, σε αντίθεση με όσα ισχυρίστηκαν στις Αρχές οι γονείς του.

Ειδικότερα, η διαπίστωση του ιατροδικαστή είναι ότι το παιδί δεν ήταν ελλιποβαρές, δεν είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. «Ήταν κανονικού βάρους, σε πλήρη ανάπτυξη. Δεν είχε κάτι που εμπόδιζε, που θα μπορούσε να σχετίζεται με τον θάνατό του» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής για την κατάσταση της υγείας του βρέφους.

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