Δύο πολίτες τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του F-4 Phantom στην Τανάγρα – Συγκεντρώνονται όλα τα ευρήματα για την έρευνα (Photos/Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της συντριβής εντοπίστηκαν διάσπαρτα τα συντρίμμια του F-4 Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα στο περιθώριο του Athens Flying Week, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα κομμάτια του αεροσκάφους έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, μεταξύ άλλων κοντά στις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η πτώση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα θραύσματα του αεροσκάφους τραυματίστηκαν δύο 40χρονοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Πλέον, οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο έχουν επικεντρωθεί στην επιχείρηση συλλογής των συντριμμιών, προκειμένου να συγκεντρωθεί όλο το υλικό που απαιτείται για την τεχνική διερεύνηση.

Στόχος είναι όλα τα ευρήματα να μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο, ώστε σε δεύτερο χρόνο οι εμπειρογνώμονες να προχωρήσουν σε λεπτομερή ανάλυση και να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την πτώση του Phantom ξέσπασε φωτιά η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Το χρονικό και η στιγμή της πτώσης

Ήταν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι, όταν το F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης του Athens Flying Week.

Το διθέσιο μαχητικό είχε μόλις ξεκινήσει την παρουσίασή του, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισε να χάνει ύψος και κατέπεσε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του.

Αμέσως μετά την πτώση του αεροσκάφους ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού των δύο χειριστών.

Λίγο αργότερα, οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής: Ένας νεκρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο

Μαραθώνας: Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη μητέρας και γιου για την υπόθεση με τα οστά της ηλικιωμένης

Πολύτεκνη οικογένεια στη Φουρνά: Οι επιλογές που οδήγησαν τη Βάσω και τον Στέφανο στη Νάξο