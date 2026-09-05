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05.09.2026 22:26

Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό – Τρεις τραυματίες, ο ένας πολύ σοβαρά (Photos)

05.09.2026 22:26
Karambola

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Πολύ σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή πέντε Ι.Χ. αυτοκινήτων σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου (5/9/26) στο 120ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στα όρια Βοιωτίας – Φθιώτιδας.

Η φοβερή καραμπόλα έγινε στο ρεύμα προς Αθήνα και υπάρχουν τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και περιπολικά από τα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας, αλλά και Φθιώτιδας, το δεύτερο για να βοηθήσει στη διευθέτηση της κυκλοφορίας.

Διασωστικά οχήματα της πυροσβεστικής από Θήβα και Αταλάντη έφτασαν επίσης στο σημείο αλλά οι τραυματίες είχαν ήδη απεγκλωβιστεί.

Στο σημείο δημιουργήθηκε μεγάλη ουρά και ενεργεί γερανός για την απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων.

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