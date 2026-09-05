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05.09.2026 23:06

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Μητσοτάκης μοιράζει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει με τα καρτέλ, τους ημέτερους και τα συμφέροντα

05.09.2026 23:06
tsipas elas thessaloniki

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 «Ψίχουλα» χαρακτηρίζει η ΕΛ.Α.Σ. τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ καθώς όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός «επιχείρησε, εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα».

Σημειώνει ακόμη πως «δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο».

Ασκεί την κριτική ότι η ομιλία στη ΔΕΘ ήταν «χωρίς όραμα και στρατηγική» και τονίζει πως ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να εμφανιστεί ως «σωτήρας» από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την ομιλία Μητσοτάκη:

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του, που, με την ακρίβεια και τη διαφθορά, βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και απομάκρυνε τη χώρα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μια ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, επιχείρησε, εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα.

Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό: δεν περιορίζεται στο να δίνει λίγα σήμερα. Με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο. Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο.

Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί πια να υποσχεθεί καλύτερη ζωή προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή».

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