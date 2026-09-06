Βλάβη στον καταπέλτη του «Νήσος Ρόδος» λίγο πριν τον απόπλου από τον Πειραιά

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Πρόβλημα διαπιστώθηκε στον καταπέλτη επιβατών του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Νήσος Ρόδος» πριν από τον απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά, το βράδυ του Σαββάτου (05/09).
Το πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο για Σέριφο και Ηράκλειο, μεταφέροντας συνολικά 426 επιβάτες, 106 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 39 φορτηγά, 1 λεωφορείο και 11 δίκυκλα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα υπάρξει καθυστέρηση ή τροποποίηση του δρομολογίου.
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