Τριήμερο πένθος στην Πολεμική Αεροπορία: Αυτοί είναι οι πιλότοι, 40 και 37 ετών, που έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα

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Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, είναι τα δύο μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του F-4E Phantom II στην Τανάγρα.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των δύο αξιωματικών, επιβεβαιώνοντας επίσημα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε στις 14:55, περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, ενώ συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Athens Flying Week.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν Επισμηναγός Ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα από τα δύο μέλη του πληρώματος του F-4E Phantom II.

Ήταν 40 ετών και υπηρετούσε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, στην οποία ανήκε το αεροσκάφος που συμμετείχε στην αεροπορική επίδειξη.

Η καταγωγή του είναι από τον Πύργο. Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων, και εκείνος ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού.

«Ήταν ένας άγγελος»

Ο Δημήτριος Πέτρου ήταν Σμηναγός Ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας και το δεύτερο μέλος του πληρώματος του Phantom.

Ήταν 37 ετών και υπηρετούσε επίσης στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης.

Είχε καταγωγή από τον Πράμαντα Ιωαννίνων, ήταν πατέρας ενός παιδιού και διατηρούσε στενές επαφές με την Ήπειρο, περιοχή καταγωγής και των δύο γονέων του.

Το ερχόμενο Σάββατο (12 Σεπτεμβρίου), επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κορούλα του.

«Δημήτρη μου… Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!»: Με αυτή την ανάρτηση ο δήμαρχος Β.Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης, μεταφέρει τη θλίψη της μικρής κοινωνίας των Πράμαντων για τον άδικο χαμό του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου που έχασε τη ζωή του μετά τη συντριβή του Phantom.

Ο δήμαρχος Β.Τζουμέρκων συγκλονισμένος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ λέγοντας πως: «Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό…».

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος και στο χωριό του πατέρα του το Πολυστάφυλο Πρέβεζας. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας, μίλησε για θρήνο σε όλη την περιοχή. «Ήταν ένας άγγελος…, όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Είναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή…» υπογράμμισε και αποκάλυψε ακόμη μια θλιβερή πτυχή της τραγωδίας.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ:

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, στη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Οι Αρχές δεν είχαν καμία μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους. Στο σημείο της συντριβής, όπου ξέσπασε αμέσως φωτιά, επιχείρησαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο και ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο ήταν σοκαρισμένος, ενώ από τα συντρίμμια του F-4 Phantom τραυματίστηκαν δύο 40χρονοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

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