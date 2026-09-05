Τανάγρα: Νεκροί οι πιλότοι του αεροσκάφους που συνετρίβη

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Νεκροί εντοπίστηκαν οι δύο χειριστές του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom που συνετρίβη νωρίτερα στην Τανάγρα.
Σημειώνεται ότι το Phantom έπεσε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026 που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μόλις πληροφορήθηκε για το δυστύχημα, ακύρωσε προγραμματισμένη παρουσία του σε κοινωνική εκδήλωση στην Μεθώνη της Μεσσηνίας και επιστρέφει στην Αθήνα.
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