Σφαγή στην Υεμένη: Πάνω από 60 νεκροί σε μάχες δυνάμεων της κυβέρνησης και των Χούθι

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Πάνω από 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και άμαχοι, έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στην Υεμένη, κατά τη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων της κυβέρνησης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, και των ανταρτών Χούθι, σύμφωνα με ιατρικές και στρατιωτικές πηγές που επικαλείται το AFP.

Οι νέες μάχες σημειώθηκαν στη νοτιοδυτική Υεμένη, με επίκεντρο τον έλεγχο στρατηγικών θέσεων που οδηγούν προς την Ερυθρά Θάλασσα, μόλις μία ημέρα μετά τις φονικότερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών. Η κλιμάκωση έρχεται μετά την κατάρρευση, τον Ιούλιο, της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί το 2022.

Δεκάδες νεκροί στις μάχες

Σύμφωνα με τρεις στρατιωτικές πηγές της κυβέρνησης, 26 κυβερνητικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες που διήρκεσαν αρκετές ώρες στη νοτιοδυτική χώρα. Από την πλευρά τους, ιατρικές και στρατιωτικές πηγές των Χούθι ανέφεραν ότι 31 αντάρτες έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, ένας πύραυλος έπληξε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ταΐζ προς το Άντεν, έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Από την επίθεση σκοτώθηκαν έξι άμαχοι, ενώ ακόμη επτά τραυματίστηκαν.

Κυβερνητικός αξιωματούχος απέδωσε την επίθεση στους Χούθι, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ευθύνης.

Μάχη για την Ταΐζ και το λιμάνι Μόκα

Στην Ταΐζ, στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι «οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικές», καθώς οι Χούθι είχαν καταλάβει θέσεις κοντά στην πόλη μία ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύσεις μεταφέρονται από το Άντεν προς το μέτωπο, καθώς η επίθεση των Χούθι φέρεται να έχει ως στόχο να αποκόψει το ελεγχόμενο από την κυβέρνηση λιμάνι Μόκα (Mokha), το οποίο δέχεται επιθέσεις εδώ και εβδομάδες, και στη συνέχεια να προωθηθούν προς περιοχές που συνορεύουν με το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Στην περιοχή Χάις, περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ταΐζ, προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, δημοσιογράφοι του AFP είδαν κυβερνητικές δυνάμεις να μεταφέρονται στην πρώτη γραμμή με αγροτικά οχήματα. Ορισμένοι στρατιώτες έφεραν αυτόματα όπλα, ενώ άλλοι μετέφεραν στους ώμους τους εκτοξευτές ρουκετών.

Κάτοικος της Χάις δήλωσε στο AFP ότι η περιοχή δέχεται «σφοδρούς βομβαρδισμούς των Χούθι», εκτιμώντας παράλληλα ότι θα είναι δύσκολο να καταληφθεί.

129 νεκροί μόνο την Παρασκευή

Η κλιμάκωση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, βασισμένη σε στοιχεία από διαφορετικές πηγές, 129 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή στις συγκρούσεις στην Υεμένη.

Παράλληλα, στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε το Σάββατο τρεις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων στην Ταΐζ, τις οποίες είχαν καταλάβει πρόσφατα οι Χούθι.

Νέο μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο της Μέσης Ανατολής

Η αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ αποτελεί κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις μεταφορές πετρελαίου.

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ, σύμφωνα με το AFP, το Ιράν έχει κλείσει τα στενά του Ορμούζ για εμπορικά πλοία, αυξάνοντας τη στρατηγική σημασία του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ ως εναλλακτικής διαδρομής για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού παγκοσμίως.

Η εκεχειρία μεταξύ των Χούθι και της κυβέρνησης κατέρρευσε τον Ιούλιο, μετά την άφιξη ιρανικού αεροσκάφους στην πρωτεύουσα Σαναά, γεγονός που ακολούθησε ένα νέο κύμα επιθέσεων.

Η σύγκρουση μεταξύ των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, και των κυβερνητικών δυνάμεων, τις οποίες στηρίζει η Σαουδική Αραβία, δημιουργεί πλέον ένα νέο μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Οι Χούθι έχουν, επίσης, ανακοινώσει θαλάσσιο αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και έχουν ξεκινήσει επιθέσεις εναντίον πλοίων και στόχων σε σαουδαραβικό έδαφος.

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