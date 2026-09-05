Φωτιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής: Ένας νεκρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο

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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς, εντοπίστηκε εντός του αυτοκινήτου, σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.
Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
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