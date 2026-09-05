Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές

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Βελτιωμένη φαίνεται η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, σήμερα 5 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:00, μετά την συντριβή του μαχητικού Phantom στα πλαίσια του Athens Flying Week.

Συνεχίζουν και επιχειρούν 115 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι,

η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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