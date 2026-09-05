Συντριβή μαχητικού «Phantom» στην Τανάγρα στο Athens Flying Week 2026 – Αγωνία για τους πιλότους (Video)

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Συνετρίβη διθέσιο μαχητικό αερσκάφος «Phantom» κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, μετά από άσκηση επίδειξης της Πολεμικής Αεροπορίας, στον διάδρομο απογείωσης-προσγείωσης με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη έκρηξη.
Έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία στον τόπο του ατυχήματος, με πυροσβεστικά αεροσκάφη να προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά, ενώ απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν την επίδειξη. Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των δύο χειριστών, ούτε για το αν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες το Phantom έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία, αφού βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον δύο λεπτά πριν συντριβεί για άγνωστο λόγο.
Τα πρώτα πλάνα, δείχνουν μια στήλη τεράστιου μαύρου καπνού να έχει υψωθεί στον ουρανό.
Περισσότερα σε λίγο…
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