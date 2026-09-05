Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

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Πρεμιέρα σήμερα για την Athens Flying Week 2026 στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, με εντυπωσιακές εναέριες επιδείξεις και σημαντικές συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για 14η συνεχόμενη χρονιά, ο ουρανός της Τανάγρας θα γεμίσει, από τις 12:00 το μεσημέρι, με κορυφαία μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, ακροβατικά σμήνη και αλεξιπτωτιστές.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες συμμετοχές ξεχωρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά με νέα αεροσκάφη και εντυπωσιακούς χρωματισμούς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συμμετέχουν επίσης η Φινλανδία και η Ισπανία, ενώ δυναμική είναι η παρουσία της Γερμανίας, του Βελγίου, της Αυστρίας, της Σλοβενίας, της Ιταλίας και του Καναδά.

Ισχυρή είναι και η ελληνική συμμετοχή, με αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη θεαματικές ρίψεις αλεξιπτωτιστών από τον Καναδά, ακροβατικές επιδείξεις με ανεμόπτερο, καθώς και εντυπωσιακές επιδείξεις από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί τη μεγάλη στατική έκθεση αεροσκαφών και να δει από κοντά τις συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης.

Η Athens Flying Week αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αεροπορικές διοργανώσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες στην Τανάγρα.

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