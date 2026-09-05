Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ. Μάνδρας – Ελεύθερος ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε

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Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου, που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο Α.Τ. Μάνδρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περί όπλων.

Ο συλληφθείς -ο οποίος είχε νοσηλευτεί πρόσφατα σε ψυχιατρική κλινική- είναι φρουρούμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ασκληπιείου της Βούλας, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Στο μεταξύ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο.

To χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Μάνδρας, όταν ο 31χρονος φέρεται να εισήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μαχαίρι και αφού τραυμάτισε αστυνομικό, δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ο 31χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα κινήθηκε προς την αξιωματικό υπηρεσίας, την απείλησε με μαχαίρι και στη συνέχεια ο σκοπός και κάποιοι άλλοι αστυνομικοί του τμήματος προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Στη συνέχεια κινήθηκε προς το Τμήμα Ασφαλείας που βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτηρίου, όπου υπήρχε ο αξιωματικός υπηρεσίας και άλλοι αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι και τον εγκλώβισαν σε ένα δωμάτιο.

Ο 31χρονος παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Έσπασε την πόρτα του δωματίου και πέταξε σύμφωνα με πληροφορίες μία γλάστρα, με αποτέλεσμα τα θραύσματα από το τζάμι που έσπασε να τραυματίσουν έναν αστυνομικό.

Μάλιστα, συνέχισε να κρατάει το μαχαίρι και να κινείται απειλητικά προς τους αστυνομικούς και τότε ένας από αυτούς έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο, τον πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιακή χώρα και τον τραυμάτισε.

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