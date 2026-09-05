Γιώργος Μυλωνάκης: «Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό»

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Την πρώτη του εμφάνιση σε πολιτική εκδήλωση, μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, έκανε ο Γιώργος Μυλώνακης.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παρεβρέθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Electra, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προς τιμήν των δημοσιογράφων, παρουσία του πρωθυπουργού.

Ο κ. Μυλωνάκης είπε στους δημοσιογράφους πως σήμερα θα παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη Δευτέρα θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου και θα συμμετάσχει στον «πρωινό καφέ».

«Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς. Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια. Η Ελλάδα έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, πάντα κοντά στους πολίτες. Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Γιώργος Μυλώνακης.

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