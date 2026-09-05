search
ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 13:41
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2026 12:56

Γιώργος Μυλωνάκης: «Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό»

05.09.2026 12:56
mylwnakis_mitsotakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την πρώτη του εμφάνιση σε πολιτική εκδήλωση, μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, έκανε ο Γιώργος Μυλώνακης.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παρεβρέθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Electra, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προς τιμήν των δημοσιογράφων, παρουσία του πρωθυπουργού.

Ο κ. Μυλωνάκης είπε στους δημοσιογράφους πως σήμερα θα παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη Δευτέρα θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου και θα συμμετάσχει στον «πρωινό καφέ».

«Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς. Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια. Η Ελλάδα έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, πάντα κοντά στους πολίτες. Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Γιώργος Μυλώνακης.

Διαβάστε επίσης:

Τσουκαλάς: «Μας έλεγαν για 1,1 δισ. και τώρα βρήκαν 2,5 δισ. στον δρόμο»

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ – Από τα τροχόσπιτα στη Formula 4 και στο ανθρωποειδές ρομπότ (Videos/Photos)

Σε ποιους στοχεύει ο Τσίπρας με το οικονομικό πρόγραμμα – Οι κοινωνικές ομάδες που θέλει να κερδίσει και εκείνες όπου έχει ακόμη πρόβλημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

7075587 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

mitsotakis_thessaloniki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει» – Το βίντεο του πρωθυπουργού από την περιοδεία του στην πόλη

dark-web
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Διέρρευσαν απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στο dark web

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-kostidis
LIFESTYLE

Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

food
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από τον Απρίλιο και πακέτο 2 δισ. – Όλα τα μέτρα και το πρόγραμμα της ημέρας

pizzette-di-melanzane-risultato-scaled (1)
CUCINA POVERA

Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 13:39
Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

7075587 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

1 / 3