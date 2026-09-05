Σαντορίνη: Σάλος με επίθεση αγωγιατών γαϊδουριών – Χτύπησαν ακτιβίστριες της PETA, προσφεύγει στη δικαιοσύνη η οργάνωση (Video)

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Το γύρο του κόσμου, μέσω της PETA (People for The Ethical Treatment of Animals/ Ανθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων), κάνει το περιστατικό με την επίθεση αγωγιατών γαϊδουριών στη Σαντορίνη κατά τριών ακτιβιστριών της διεθνούς οργάνωσης.

Το σχετικό βίντεο έχει αναρτηθεί ήδη στους λογαριασμούς της PETA, η οποία δηλώνει πως θα προχωρήσει σε μηνύσεις σε βάρος των δραστών της επίθεσης.

Οι υπερασπίστριες των δικαιωμάτων των ζώων προετοιμάζονταν για μια εκστρατεία, με την οποία επιδίωκαν να επιστήσουν την προσοχή του κοινού στον πόνο των ζώων και να στείλουν μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο ενάντια στην εκμετάλλευσή τους ως «τουριστικά ταξί», βιντεοσκοπώντας τον εαυτό τους και τον περίγυρο.

Οι άνδρες κατέστρεψαν τα πανό διαμαρτυρίας τους, προσπαθώντας να τις αποτρέψουν.

Τις εξύβρισαν και με βίαιο τρόπο τις ανάγκασαν να κατέβουν τις σκάλες, πιέζοντάς τις κατά διαστήματα πάνω σε έναν τοίχο.

Ένας από αυτούς χτύπησε μία από τις νεαρές γυναίκες στο πρόσωπο.

H ανακοίνωση της οργάνωσης

«Τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη εξαναγκάζονται συχνά εν μέσω καύσωνα να ανεβαίνουν τα 500 σκαλοπάτια από το Λιμάνι των Φηρών έως την Πόλη, μεταφέροντας στην πλάτη τους τουρίστες. Οι ακτιβίστριες της PETA επιδίωκαν να δείξουν με τη χρήση ρομποτικών ποδιών – τους αποκαλούμενους ως εξωσκελετούς – στους παρευρισκόμενους ταξιδιώτες και ντόπιους κατοίκους έναν εύκολο, καινοτόμο και φιλικό προς τα ζώα τρόπο ανάβασης της σκάλας. Η PETA απευθύνει ακατάπαυστα έκκληση στον δήμο και την ελληνική κυβέρνηση να απαγορεύσουν τα «γαϊδουράκια ταξί». Σε επιστολή προς τον δήμαρχο και τον πρόεδρο της λιμενικής αρχής του Δήμου Θήρας, η οργάνωση προσφέρθηκε να υποστηρίξει οικονομικά την αγορά τέτοιων εξωσκελετών για την ανάβαση σκαλοπατιών, εφόσον θέσουν τέλος στην ίππευση με γαϊδουράκια.

Η PETA θα υποβάλει μήνυση κατά των βίαιων οδηγών γαϊδουριών που επιτέθηκαν στις ακτιβίστριες. Η οργάνωση παρακαλεί τους τουρίστες και τους ντόπιους κατοίκους του νησιού που παρατήρησαν το συμβάν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

«Τα γαϊδουράκια και μουλάρια της Σαντορίνης, θύματα ακραίας εκμετάλλευσης ως τουριστικά ταξί, εξακολουθούν να ζουν μια ζωή πόνου και ταλαιπωρίας. Η βίαια αντίδραση των κατόχων γαϊδουριών κατά ειρηνικών υπερασπιστριών των δικαιωμάτων των ζώων καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης», εξηγεί η βιολόγος Δρ Yvonne Wurz, εξειδικευμένη εισηγήτρια της PETA σε θέματα σχετικά με την εκμετάλλευση των ζώων στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

«Με σύγχρονες εναλλακτικές λύσεις όπως τα ρομποτικά πόδια και την προσφορά της PETA για χρηματοδότηση των πρώτων μηχανικών κατασκευών, η Σαντορίνη θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο κατά της εκμετάλλευσης των ζώων στον τουρισμό. Απευθύνουμε έκκληση στους υπεύθυνους να αδράξουν αυτή την ευκαιρία. Μόνο μια από καιρού εκπρόθεσμη απαγόρευση της συνολικής και εν γένει ίππευσης γαϊδουριών και μουλαριών στη Σαντορίνη μπορεί να θέσει ένα τέλος στην ταλαιπωρία αυτών των ζώων».

Ένα κινεζικό πιλοτικό πρόγραμμα έχει ήδη δείξει ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον τουρισμό: Οι ταξιδιώτες μπορούσαν έναντι αμοιβής να δανειστούν εξωσκελετούς, διευκολύνοντας έτσι την ανάβαση του όρους Τάι με τα περισσότερα από 7.000 σκαλοπάτια του.

Γαϊδουράκια και μουλάρια εξαναγκάζονται συχνά εν μέσω καύσωνα να ανεβαίνουν 500 σκαλοπάτια μεταφέροντας στην πλάτη τους τουρίστες

Γαϊδουράκια και μουλάρια εξαναγκάζονται στο νησί να ανεβαίνουν τα περισσότερα από 500 σκαλοπάτια προς την Παλιά Πόλη των Φηρών, μεταφέροντας τουρίστες στην πλάτη τους παρά την ύπαρξη, εδώ και δεκαετίες και σε κοντινή απόσταση, ενός τελεφερίκ. Η PETA δημοσιεύει ήδη από το 2018 και κατ΄επανάληψη αναφορές αυτοπτών μαρτύρων και φωτογραφίες ζώων με επώδυνες εκδορές και πληγές στην κοιλιακή χώρα – προκληθείσες από κακώς τοποθετημένα ή φθαρμένα σαμάρια ή πρόχειρα λουριά. Όμως και οι χαλινοί είναι πολλές φορές ακατάλληλοι.

Μερικά γαϊδουράκια και μουλάρια φέρουν πληγές καλυμμένες από μύγες. Κι ενώ τα ευαίσθητα πλάσματα αναγκάζονται να υπομένουν τον μεσογειακό ήλιο, περιμένοντας το επόμενο δρομολόγιο, οι οδηγοί συχνά δεν τους παρέχουν καν βασικά πράγματα όπως νερό, σκιά ή προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, πολλά ζώα σκοντάφτουν στα σκαλιά – συχνά αφού χτυπηθούν με ένα ραβδί –, ένας κίνδυνος για τα ίδια, αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους ανθρώπους.

Τέτοιες αντίθετες με την καλή διαβίωση των ζώων συνθήκες τεκμηριώθηκαν τελευταία φορά και επιβεβαιώθηκαν από πραγματογνώμονες το 2022. Το 2023, η PETA μαζί με τον ελληνικό σύλλογο Ippothesis – Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών, υπέβαλαν μήνυση τόσο κατά των κατόχων ζώων και οδηγών γαϊδουριών όσο και κατά των τοπικών αρχών. Παρά τις πολυάριθμες ενδείξεις συστηματικής κακοποίησης ζώων, η διαδικασία έκτοτε διακόπηκε. Μόνο εναντίον ενός κατόχου ζώου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία.

Η PETA ζητά τη συνολική και εν γένει απαγόρευση της ίππευσης γαϊδουριών και μουλαριών Κανένα από τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την προστασία των ζώων δεν παρακολουθείται ή επιβάλλεται επαρκώς και η ανάρμοστη συμπεριφορά σπάνια τιμωρείται. Η ΡΕΤΑ ζητά για τον λόγο αυτό την απαγόρευση της τουριστικής ίππευσης στη Σαντορίνη και την παράδοση των 100 περίπου εναπομείναντων γαϊδουριών και μουλαριών σε ασφαλή μέρη, όπως κατάλληλα κέντρα διάσωσης.

Το σύνθημα της PETA είναι ότι: Ο ρόλος των ζώων δεν είναι για να πειραματιζόμαστε με αυτά, να τα τρώμε ή να τα «ντυνόμαστε» ούτε για να μας ψυχαγωγούν, αλλά και ούτε για να τα εκμεταλλευόμαστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η οργάνωση αντιτάσσεται στον σπισισμό – μια μορφή διάκρισης, κατά την οποία τα ζώα υποτιμώνται λόγω του είδους τους».

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