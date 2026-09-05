Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από τον Απρίλιο και πακέτο 2 δισ. – Όλα τα μέτρα και το πρόγραμμα της ημέρας

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Με μία εξαγγελία ισχυρού συμβολισμού για την αγορά εργασίας, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μικτά από την 1η Απριλίου 2027, αναμένεται να συνοδεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πακέτο οικονομικών μέτρων που θα παρουσιάσει απόψε στη Θεσσαλονίκη, στην εναρκτήρια ομιλία του για την 90ή ΔΕΘ.

Η ομιλία του πρωθυπουργού στις 20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» αποτελεί το κεντρικό πολιτικό γεγονός του Σαββατοκύριακου και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία παρουσία του στη ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027. Ο ίδιος έχει άλλωστε δηλώσει από τον Αύγουστο ότι η φετινή Έκθεση θα αποτελέσει την αφετηρία για να αρχίσει να ξεδιπλώνει τον «οδικό χάρτη» της χώρας προς το 2030.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το συνολικό πακέτο θα κινηθεί στην περιοχή των 2 δισ. ευρώ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, αλλά με ιδιαίτερη στόχευση σε εκείνες όπου καταγράφει μεγαλύτερη πολιτική πίεση: μισθωτούς, μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες και νέους που αντιμετωπίζουν το στεγαστικό πρόβλημα.

Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος από την 1η Απριλίου

Η σημαντικότερη νέα πληροφορία αφορά τον κατώτατο μισθό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ότι από την 1η Απριλίου 2027 θα φτάσει τα 1.000 ευρώ μικτά, επισπεύδοντας ουσιαστικά την επίτευξη ενός ορίου με ιδιαίτερη πολιτική και επικοινωνιακή σημασία.

Η αύξηση έχει ευρύτερη επίδραση, καθώς η εξέλιξη του κατώτατου μισθού συνδέεται πλέον και με τις αποδοχές στο Δημόσιο. Έτσι, η παρέμβαση δεν αφορά αποκλειστικά όσους αμείβονται με τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά προκαλεί μισθολογικές επιδράσεις και στον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που βρίσκονται στο τραπέζι, αναμένεται και έκτακτη ενίσχυση περίπου 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Η επιλογή του ορίου των 1.000 ευρώ έχει και προφανή πολιτική διάσταση. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας είχε δεσμευθεί από τη Θεσσαλονίκη για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ το 2027, γεγονός που μεταφέρει πλέον την αντιπαράθεση των δύο πλευρών και στο πεδίο των μισθών.

Συνταξιούχοι: Προς ενίσχυση 400 ευρώ και νέες αυξήσεις

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στους συνταξιούχους. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να εξετάζει την αύξηση της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται τον Νοέμβριο, με το ποσό να μπορεί να φτάσει περίπου στα 400 ευρώ, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση της παρέμβασης και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Στο συνολικό πακέτο θα πρέπει να προστεθεί η νέα αύξηση των συντάξεων από το 2027, καθώς και η περαιτέρω αντιμετώπιση της προσωπικής διαφοράς.

Και εδώ η πολιτική σύγκριση με την αντιπολίτευση είναι αναπόφευκτη, καθώς τόσο η ΕΛ.Α.Σ. όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν τοποθετήσει τους συνταξιούχους ψηλά στη δική τους κοινωνική ατζέντα.

Μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες στο επίκεντρο

Μία από τις βασικότερες διαφορές της φετινής ΔΕΘ σε σχέση με την περσινή αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Δεν πρόκειται μόνο για πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει από τον Ιούλιο ότι, μετά την έμφαση που δόθηκε στους μισθωτούς και ιδιαίτερα στις οικογένειες με παιδιά, «έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Στο τραπέζι βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλαγές στις προκαταβολές φόρου και παρεμβάσεις που θα επιχειρήσουν να περιορίσουν ορισμένες από τις επιβαρύνσεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια.

Αγρότες, οικογένειες και στεγαστικό

Ιδιαίτερη θέση στις αποψινές ανακοινώσεις αναμένεται να έχουν οι αγρότες, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πρόσθετες φορολογικές διευκολύνσεις και παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος και στο πετρέλαιο.

Η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα έχει και προφανές πολιτικό ενδιαφέρον για τη ΝΔ. Μάλιστα, την ώρα που ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αγρότες έχουν προγραμματίσει για σήμερα στις 17:00 συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο με τρακτέρ, θέτοντας στο επίκεντρο το κόστος παραγωγής, τις ενισχύσεις και τις εκκρεμείς πληρωμές.

Παρεμβάσεις αναμένονται επίσης για τις οικογένειες με παιδιά, με ιδιαίτερη αναφορά στους τρίτεκνους, ενώ το στεγαστικό θα αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν δημοσιοποιηθεί βρίσκεται και η περαιτέρω διεύρυνση των προγραμμάτων απόκτησης κατοικίας, με αναφορές ακόμη και σε νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Από τα περίπτερα στο Βελλίδειο – Το σημερινό πρόγραμμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη από την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ημέρα της επίσκεψής του περιλάμβανε το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου», το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και συνάντηση με δημοσιογράφους στο Electra Palace.

Σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και στη συνέχεια θα περιοδεύσει στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η κεντρική εκδήλωση των εγκαινίων αρχίζει στις 19:30 και στις 20:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο βήμα του «Ιωάννης Βελλίδης» για την ομιλία και τις οικονομικές εξαγγελίες.

Η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12:00, όταν θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο. Εκεί αναμένεται να εξειδικεύσει αρκετές από τις εξαγγελίες, αλλά και να δεχθεί το σύνολο των πολιτικών ερωτήσεων για τις εκλογές, την αυτοδυναμία, την αντιπολίτευση και τον ορίζοντα του 2030.

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