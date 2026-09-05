Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα με τέσσερις νεκρούς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.
«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη ρωσική επίθεση εναντίον του Καμιανσκέ. Τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους μία γυναίκα 30 ετών που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα.
Οι νέες ρωσικές επιθέσεις έγιναν στον απόηχο του χτυπήματος της Μόσχας με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο Κίεβο την Παρασκευή (4/9).
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι «ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτήριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στην οδό Βολοντίμιρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας».
Διαβάστε επίσης:
«Build the Wall»: Δεν έχουμε καμία ανάμειξη με τη δημιουργία αμφιλεγόμενου βιντεοπαιχνιδιού του Λευκού Οίκου, ξεκαθαρίζει η Tetris
Αλβανία: Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Χειμάρρα – Έκκληση για εκκένωση περιοχών
Αυστραλία: «Ψήνεται» το Σίδνεϊ – Ασυνήθιστες για την εποχή θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.