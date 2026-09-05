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05.09.2026 08:08

Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα με τέσσερις νεκρούς

05.09.2026 08:08
oukrania
Φωτογραφία αρχείου

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη ρωσική επίθεση εναντίον του Καμιανσκέ. Τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους μία γυναίκα 30 ετών που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα.

Οι νέες ρωσικές επιθέσεις έγιναν στον απόηχο του χτυπήματος της Μόσχας με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο Κίεβο την Παρασκευή (4/9).

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι «ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτήριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στην οδό Βολοντίμιρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 09:14
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