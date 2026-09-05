IDEALHoldings: Γιατί άφησε δέκα εξαγορές και πόνταρε 118,75 εκατ. ευρώ στη νέα επένδυση

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Μπορεί η αγορά να περίμενε από την IDEAL Holdings μία ακόμη εξαγορά εταιρείας, ωστόσο ο όμιλος επέλεξε τελικά διαφορετικό δρόμο, τοποθετώντας 118,75 εκατ. ευρώ στην Kymora και αφήνοντας στην άκρη σειρά άλλων υποψήφιων deals.

Η κίνηση έχει ενδιαφέρον καθώς αποκαλύπτει τη στρατηγική που ακολουθεί πλέον η IDEAL στη διαχείριση των κεφαλαίων της: δεν αρκεί να υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα για να κλείσει μια συμφωνία, αλλά απαιτούνται αποτιμήσεις και προοπτικές που να δικαιολογούν το τίμημα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η διοίκηση είχε εξετάσει περίπου δέκα διαφορετικές περιπτώσεις εξαγορών, χωρίς όμως κάποια από αυτές να φτάσει τελικά σε συμφωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαιτήσεις των πωλητών κρίθηκαν υψηλές, ενώ σε άλλες δεν υπήρξε η αναμενόμενη στρατηγική και επενδυτική προοπτική.

Κάπως έτσι προέκυψε η επιλογή της Kymora, με την IDEAL να προχωρά σε επένδυση 118,75 εκατ. ευρώ αντί μιας κλασικής εξαγοράς.

Ο πήχης ανεβαίνει για το 2026

Η νέα τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η IDEAL επιχειρεί να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και παράλληλα να αναζητήσει τις επόμενες κινήσεις που θα δημιουργήσουν πρόσθετη αξία.

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης δείχνουν ότι το 2026 μπορεί να κλείσει με αύξηση των συγκρίσιμων καθαρών κερδών έως και 20%, εξέλιξη που ανεβάζει τον πήχη για τις επιδόσεις του ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρεία δεν εγκαταλείπει την αγορά εξαγορών. Αντίθετα, εξακολουθεί να εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες, χωρίς όμως να εμφανίζεται διατεθειμένη να κυνηγήσει συμφωνίες σε οποιοδήποτε τίμημα.

Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο μήνυμα της τελευταίας κίνησης. Σε μια περίοδο όπου οι αποτιμήσεις αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων έχουν ανέβει σημαντικά, η IDEAL δείχνει ότι προτιμά να κρατήσει διαθέσιμα κεφάλαια ή να αναζητήσει εναλλακτικές επενδύσεις, παρά να πληρώσει ακριβά μόνο και μόνο για να προσθέσει ακόμη μία εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στην επόμενη ημέρα και κυρίως στο εάν η επένδυση στην Kymora θα αποτελέσει μια παρένθεση στη μέχρι σήμερα στρατηγική εξαγορών ή θα σηματοδοτήσει ένα πιο ευέλικτο μοντέλο τοποθέτησης κεφαλαίων από την IDEAL.

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