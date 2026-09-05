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05.09.2026 08:49

«MEGA Σαββατοκύριακο»: Πρεμιέρα με τραγούδι και …κολόνια για Σιωμόπουλο – Γκαντώνα (Video)

05.09.2026 08:49
siwmopoulos_gkantwna

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Το «MEGA Σαββατοκύριακο» επέστρεψε για 7η χρονιά στον τηλεοπτικό αέρα του Μεγάλου Καναλιού.

Το πρωί του Σαββάτου, Στέλλα Γκαντώνα και Ντίνος Σιωμόπουλος είπαν την πρώτη καλημέρα για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στους τηλεθεατές, δίνοντας την υπόσχεση ότι μαζί θα μεταδίδουν όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

«Εμείς ταιριάζουμε! Έχουμε επιστρέψει με ένα τραγούδι γεμάτο νόημα, γιατί αυτή η… κολόνια κρατάει 7 ολόκληρα χρόνια κι αλλάζουμε σπάνια άρωμα εμείς εδώ να ξέρετε. Οι κολόνιες δεν είναι για να αλλάζονται έτσι εύκολα, Ντίνο μου», είπε η δημοσιογράφος με χιούμορ.

«Ταιριάζουμε και το αποδεικνύουμε για 7η σεζόν! Είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Εδώ είμαστε, χαιρόμαστε! Όπως τους αφήσαμε, έτσι τους βρίσκουμε!», σχολίασε από την πλευρά του ο Ντίνος Σιωμόπουλος.

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