Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τρέχουν και δεν φτάνουν

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μήνα μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο

ΕΣΤΙΑ: Παροχές με στόχο την συσπείρωση

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: 7 ΔΕΘ 7 ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τουρκικά drones οργώνουν το Αιγαίο

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Σήμερα μιλάει ο λαός!

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ψηφοδέλτια ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ – Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις

ΚONTRA: Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΜΠΟΥΜ! Στα κέρδη των εισηγμένων

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