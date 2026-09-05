Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τρέχουν και δεν φτάνουν
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μήνα μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο
ΕΣΤΙΑ: Παροχές με στόχο την συσπείρωση
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: 7 ΔΕΘ 7 ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τουρκικά drones οργώνουν το Αιγαίο
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Σήμερα μιλάει ο λαός!
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ψηφοδέλτια ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ – Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις
ΚONTRA: Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της ΑΛΛΑΓΗΣ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΜΠΟΥΜ! Στα κέρδη των εισηγμένων
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