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04.09.2026 18:40

ΑΝΤ1: Αρχίζουν τις… καλημέρες από Δευτέρα Χιώτης- Παυλόπουλος – Το «Kαλημέρα Ελλάδα» κάνει restart

04.09.2026 18:40
kalimera ellada

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Στις 06.00 της Δευτέρας (7/9) θα παρουσιάζουν για πρώτη φορά την επικαιροποιημένη εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» οι Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης.

«Με τη μακρόχρονη διαδρομή της εκπομπής ως ισχυρή βάση, οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν την πρωινή ενημέρωση με ουσιαστικό ρεπορτάζ, άμεσο λόγο και καθαρή ματιά στην επικαιρότητα.

Πολιτική, οικονομία, κοινωνία και διεθνή θέματα, ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικές πληροφορίες και ανάλυση.

Κάθε πρωί, η έμπειρη δημοσιογραφική και τεχνική ομάδα της εκπομπής θα καταγράφει όσα συμβαίνουν, θα εξηγεί τι σημαίνουν και θα αναδεικνύει όσα επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. «Καλημέρα Ελλάδα» – κάθε μέρα στη ζωή σου», ενημερώνει ο σταθμός για την «επόμενη ημέρα» της ιστορικής εκπομπής του.

Στο «Καλημέρα Ελλάδα» υπάρχει έντονη η γυναικεία εκπροσώπηση καθώς η αρχισυνταξία είναι της Γεωργίας Λινάρδου με βοηθούς αρχισυντάκτριες τις Ναταλία Πολυχρονιάδου και Δώρα Γεωργιάδη. Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Λαμπρόπουλου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 19:46
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