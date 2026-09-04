Πέντε χώρες της ΕΕ – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – προχωρούν στους «κόμβους επιστροφής» μεταναστών – Με ίδιους πόρους τα κέντρα κράτησης, πού θα δημιουργηθούν

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Πέντε χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι αναμένουν να είναι έτοιμες να στείλουν παράτυπους μετανάστες σε κέντρα απέλασης που έχουν κατασκευαστεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2027. Η ανακοίνωση έγινε μετά από συνάντηση στην Κοπεγχάγη την Παρασκευή, στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εσωτερικών της Δανίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας.

Οι υπουργοί συμφώνησαν σε ένα κοινό μοντέλο για «κόμβους επιστροφής» — εγκαταστάσεις που θα φιλοξενούν αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί από τις πέντε χώρες και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες προέλευσής τους.

Η ομάδα των πέντε κρατών διαπραγματεύεται επί του παρόντος τη δημιουργία των κόμβων στην επικράτεια μίας ή περισσότερων χωρών-εταίρων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Η Ουγκάντα ​​και η Ρουάντα θεωρούνται οι πιο πιθανές δυνατότητες, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα του Τύπου.

«Η σημερινή κατευθυντήρια αρχή αποτελεί τη βάση για την πορεία προς τα εμπρός […] ώστε να είμαστε έτοιμοι να μεταφέρουμε τους πρώτους παράτυπους μετανάστες σε χώρα-εταίρο εκτός ΕΕ το 2027», δήλωσε ο Δανός υπουργός Μετανάστευσης, Μόρτεν Μπόντσκοφ.

Ισχυρίστηκε ότι τα κέντρα δεν είναι «φυλακή» ή «στρατόπεδο κράτησης», αλλά εγκαταστάσεις όπου «οι χώρες εταίροι δίνουν στους παράτυπους μετανάστες μια νέα ευκαιρία».

Οι πέντε χώρες αναμένεται να χρηματοδοτήσουν πλήρως τους κόμβους και μπορούν επίσης να παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση, εμπορικές συνεργασίες ή άλλα κίνητρα στις χώρες εταίρους. «Θα δημιουργηθεί ένα σύστημα κέντρων επιστροφής μέσω ισότιμων και αμοιβαία επωφελών συνεργασιών με χώρες εκτός ΕΕ», αναφέρει το έγγραφο κατευθυντήριων αρχών.

Το νέο μοντέλο θα πρέπει επίσης να οδηγήσει σε αισθητή μείωση του αριθμού των ανθρώπων που μεταναστεύουν παράνομα στην ΕΕ. «Κοινός μας στόχος είναι η μηδενική μείωση της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Γκέρχαρντ Κάρνερ.

Εν τω μεταξύ, οι συναντήσεις με πιθανούς εταίρους συνεχίζονται και οι συζητήσεις «γίνονται βαθύτερες και πιο καρποφόρες», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ελπίζει να ανακοινώσει συμφωνία στο εγγύς μέλλον.

Οι πέντε υπουργοί πρόκειται να συναντηθούν ξανά στο Μόναχο στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι συμφωνίες με τις χώρες εκτός ΕΕ θα καθορίσουν τις διαδικασίες που ισχύουν για τους μετανάστες στα κέντρα επιστροφής, τους όρους διαμονής τους και τις ευθύνες των εμπλεκόμενων κρατών της ΕΕ.

Οι υπουργοί δήλωσαν ότι το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, και σε πλήρη συμφωνία με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις.

Τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον «αυστηρότερο» μέχρι σήμερα νόμο περί μετανάστευσης, ο οποίος παρέχει στα κράτη μέλη το δικαίωμα να δημιουργούν κέντρα επιστροφής συνάπτοντας συμφωνίες με χώρες εκτός ΕΕ. Η υιοθέτηση του «κανονισμού επιστροφής» είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, με την τελική έγκριση από τις χώρες της ΕΕ, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο Euronews.

Η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής, ενώ η Ιταλία έχει ήδη ένα παρόμοιο έργο σε εφαρμογή με την Αλβανία.

Δεκαεννέα κυβερνήσεις της ΕΕ είναι πεπεισμένες ότι πρόκειται για μια «καινοτόμο λύση» που πρέπει να επιδιωχθεί για τη διαχείριση της μετανάστευσης, όπως κατέστη σαφές σε κοινή επιστολή που στάλθηκε στους ηγέτες της ΕΕ τον περασμένο Ιούνιο, υποδεικνύοντας ότι τα κέντρα θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό.

Τα κέντρα επιστροφής έχουν εγείρει ανησυχίες στην Ευρώπη σχετικά με τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ιδέα έχει επικριθεί έντονα από την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει το euronews.com.

«Η αποστολή ανθρώπων σε κέντρα απέλασης εκτός ΕΕ σημαίνει ξεριζώσεις παιδιών, ενηλίκων και οικογενειών από τις ζωές που έχουν χτίσει στην Ευρώπη και την υποβολή τους σε παρατεταμένη κράτηση σε μέρη που ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν», δήλωσε η Michele LeVoi, διευθύντρια της Picum, μιας ΜΚΟ με έδρα τις Βρυξέλλες που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών.

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες μεταφοράς μεταναστών σε χώρες εκτός ΕΕ δεν έχουν σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εγκατέλειψε ένα σχέδιο απέλασης αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα, όπου θα εξετάζονταν οι αιτήσεις τους. Η Δανία εγκατέλειψε ένα παρόμοιο σχέδιο το 2023, αλλάζοντας τη στρατηγική της από εθνική προσέγγιση σε ευρωπαϊκή.

Η Ιταλία αρχικά προέβλεπε ότι θα φιλοξενούσε περίπου 3.000 μετανάστες το μήνα στα αλβανικά κέντρα της. Ο πραγματικός αριθμός φέρεται να είναι μόλις 500 συνολικά από τότε που οι εγκαταστάσεις μετατράπηκαν σε κέντρα απέλασης τον Μάρτιο του 2025.

Ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται σε πάνω από 670 εκατομμύρια ευρώ και, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη ιταλικού πανεπιστημίου, η κράτηση μεταναστών σε αυτά τα κέντρα έχει αποδειχθεί πολύ πιο δαπανηρή για την Ιταλία από τη φιλοξενία τους στο έδαφός της.

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