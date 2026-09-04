Φωτιά στο Ψυχικό – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

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Φωτιά ξέσπασε κοντά στην οδό Περσέως στο Ψυχικό.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:00, με τη φωτιά να καίει χαμηλή βλάστηση.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 64 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ψυχικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας
Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
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