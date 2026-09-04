search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 19:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2026 18:20

Χανιά: 14χρονος ξυλοκόπησε συνομήλικο του και άλλα παιδιά βιντεοσκοπούσαν

04.09.2026 18:20
peripoliko new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνελήφθη 14χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συνομήλικο του στο κέντρο των Χανίων

Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί άλλα 10 παιδιά που παρακολουθούσαν και βιντεοσκοπούσαν όσα εκτυλίσσονταν χωρίς να προσπαθούν να χωρίσουν τους ανήλικους

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά χτυπήματα. Συνελήφθησαν ο δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την ταυτοποίηση των παιδιών βιντεοσκοπούσαν.

Διαβάστε επίσης

Κυψέλη: Οι γονείς του νεκρού βρέφους αμφισβητούν τον ιατροδικαστή και ορίζουν δικό τους σύμβουλο

Μαραθώνας: Συνελήφθησαν η κόρη κι ο εγγονός της νεκρής ηλικιωμένης – Πώς έγινε η μακάβρια αποκάλυψη (Video)

Συναγερμός στο ΑΤ Μάνδρας: Άνδρας μπούκαρε με μαχαίρι – Τον πυροβόλησαν στην κοιλιά για να τον ακινητοποιήσουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipas elas thessaloniki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πατριωτική εισφορά»: Ένα περιττό αυτογκόλ για τον Τσίπρα – Τα 2 δισ., οι θυρίδες και η σύγχυση στην ΕΛ.Α.Σ.

pyrosvestiki fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ψυχικό – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

media-mouse-entos
MEDIA

Χατζηνικολάου και Ζαχαρέα στον πόλεμο των δελτίων, Μαλέσκου με Ζαρίφη στο Open, το comeback της  Αλεβίζου και της Λάσπα και το restart της Ζιώγα στην ΕΡΤ

miltos tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ώρα του Τεντόγλου στον τελικό του Diamond League – live

mediterraneansea_metanastes
ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χώρες της ΕΕ – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – προχωρούν στους «κόμβους επιστροφής» μεταναστών – Με ίδιους πόρους τα κέντρα κράτησης, πού θα δημιουργηθούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

sintaksiouxoi-01
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση αναζητά «εναλλακτική 13η σύνταξη» – Τα σενάρια για συνταξιούχους, μισθούς και πρώτη κατοικία

PAROS_UNSPLASH_0409_KENTRIKI
TRAVEL

Το ελληνικό νησί που είναι ιδανικός προορισμός για «κάθε τύπο ταξιδιώτη», ακόμη και το φθινόπωρο

teligioridou_kriti
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από την Καστοριά στην Κρήτη και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ (;)

hegseth-pentagono
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ επιβάλλει έλεγχο... τεστοστερόνης στους άνω των 30 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 19:48
tsipas elas thessaloniki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πατριωτική εισφορά»: Ένα περιττό αυτογκόλ για τον Τσίπρα – Τα 2 δισ., οι θυρίδες και η σύγχυση στην ΕΛ.Α.Σ.

pyrosvestiki fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ψυχικό – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

media-mouse-entos
MEDIA

Χατζηνικολάου και Ζαχαρέα στον πόλεμο των δελτίων, Μαλέσκου με Ζαρίφη στο Open, το comeback της  Αλεβίζου και της Λάσπα και το restart της Ζιώγα στην ΕΡΤ

1 / 3