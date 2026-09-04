Χανιά: 14χρονος ξυλοκόπησε συνομήλικο του και άλλα παιδιά βιντεοσκοπούσαν

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Συνελήφθη 14χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συνομήλικο του στο κέντρο των Χανίων.
Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί άλλα 10 παιδιά που παρακολουθούσαν και βιντεοσκοπούσαν όσα εκτυλίσσονταν χωρίς να προσπαθούν να χωρίσουν τους ανήλικους.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά χτυπήματα. Συνελήφθησαν ο δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την ταυτοποίηση των παιδιών βιντεοσκοπούσαν.
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