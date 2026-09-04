ΟΗΕ: Υιοθετεί νέο παγκόσμιο χάρτη που θα δείχνει την πραγματική κλίμακα της Αφρικής

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Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα ψηφίσει την Παρασκευή επί ενός ψηφίσματος που θα καταργήσει επίσημα τον παραδοσιακό χάρτη Mercator της υδρογείου υπέρ ενός που θα απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος της Αφρικής.

Ο Ρόμπερτ Ντούσεϊ, υπουργός Εξωτερικών του Τόγκο, δήλωσε ότι το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από το Τόγκο και στηρίχθηκε από χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 54 άλλων κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωσης. Δεν διευκρίνισε τον συνολικό αριθμό.

«Αυτή η συζήτηση δεν είναι πολιτική [αλλά] επιστημονική, επειδή υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις, επομένως όλοι πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα», είπε.

Την Παρασκευή, πριν από την ψηφοφορία, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας μίλησε υπέρ του ψηφίσματος. «[Θα] εγκαταλείψουμε την προβολή Mercator υπέρ χαρτογραφικών αναπαραστάσεων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες χρήσεις, πιο πιστών στις πραγματικές επιφάνειες και σύμφωνα με τις συστάσεις των χαρτογράφων και των επιστημόνων», δήλωσε ο Jean-Noël Barrot κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι, σε μια κίνηση που θεωρείται μέρος της προσπάθειας της Γαλλίας να αυξήσει την καλή θέληση μεταξύ των πρώην αποικιών της.

Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν είναι εκτελεστά, αλλά εάν η ψηφοφορία εγκριθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών στην τάξη και της καθημερινής τεχνολογίας, δεδομένης της ευρείας χρήσης της προβολής Mercator στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και τη διακυβέρνηση.

Η διάταξη εισήχθη από τον Φλαμανδό χαρτογράφο Gerardus Mercator το 1569 για να βοηθήσει τους ναυτικούς να πλοηγηθούν στις θάλασσες. Σχεδόν πέντε αιώνες αργότερα, παραμένει το παγκόσμιο πρότυπο.

Ωστόσο, λόγω του στυλ προβολής του, οι περιοχές κοντά στον ισημερινό φαίνονται σημαντικά μικρότερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, ενώ οι περιοχές υψηλού γεωγραφικού πλάτους φαίνονται πολύ μεγαλύτερες. Για παράδειγμα, ο χάρτης δείχνει την Αφρική να έχει παρόμοιο μέγεθος με τη Γροιλανδία, αλλά η ήπειρος είναι 14 φορές μεγαλύτερη από το έδαφος της Δανίας.

«Θα μπορούσατε να χωρέσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, το Μεξικό και μεγάλο μέρος της Ευρώπης στην Αφρική και να έχετε ακόμα γη να περισσέψει», αναφέρει ένα αίτημα στο Change.org για την καμπάνια #CorrectTheMap, η οποία έχει περισσότερες από 11.000 υπογραφές. Η Αφρικανική Ένωση ενέκρινε την καμπάνια τον Αύγουστο του 2025 και στη συνέχεια ζήτησε από το Τόγκο να ηγηθεί της υιοθέτησής της.

Οι ιστορικοί και οι γεωγράφοι υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι η προβολή του χάρτη έχει τις ρίζες της στα δυτικά στερεότυπα. Ακτιβιστές το έχουν επαναλάβει, με ορισμένους να επινοούν τον όρο «χαρτογραφικός αποικισμός».

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο χάρτης έχει διαμορφώσει διακριτικά τη διεθνή δυναμική ισχύος ελαχιστοποιώντας τη φυσική παρουσία του παγκόσμιου Νότου και διογκώνοντας οπτικά τα έθνη του βόρειου ημισφαιρίου, ενώ παράλληλα συρρικνώνει τις περιοχές του ισημερινού. Αυτό λέγεται ότι έχει ενισχύσει τις συστημικές προκαταλήψεις στο διεθνές εμπόριο, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα εκπαιδευτικά πλαίσια.

Ένας από τους πιο εξέχοντες επικριτές της προβολής Mercator ήταν ο Άρνο Πέτερς, Γερμανός ιστορικός, ο οποίος ξεκίνησε τον παγκόσμιο χάρτη του Πέτερς με βάση την προβολή Gall-Peters το 1973. Έχει συχνά χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στον χάρτη Mercator.

Η καμπάνια #CorrectTheMap του Τόγκο προωθεί τη χρήση του πιο ακριβούς σχεδίου Equal Earth του 2018, το οποίο αναπτύχθηκε από μια διεθνή ομάδα χαρτογράφων. Οι υποστηρικτές λένε ότι θα βοηθήσει στην αντιστροφή των αντιλήψεων για την Αφρική και στην αποαποικιοποίηση των παγκόσμιων προγραμμάτων σπουδών.

Ορισμένοι αναλυτές συμφωνούν. Ο JJ Enoch, ανώτερος συνεργάτης της JS Held, μιας εταιρείας συμβούλων γεωπολιτικού κινδύνου με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι η προβολή Mercator μείωσε οπτικά την πραγματική κλίμακα της Αφρικής. Συνέδεσε την εκστρατεία με την αναζήτηση αφρικανικών εθνών για «μεγαλύτερη επιρροή στους παγκόσμιους θεσμούς και μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπείται η ήπειρος».

Είπε: «Η υιοθέτηση ενός χάρτη ίσων περιοχών… θα παρείχε μια ακριβέστερη βάση για την εκπαίδευση και την κατανόηση του κοινού, σηματοδοτώντας παράλληλα ότι η δημογραφική, οικονομική και γεωπολιτική σημασία της Αφρικής δεν πρέπει πλέον να θεωρείται μέσω κληρονομημένων και διαστρεβλωμένων συμβάσεων».

Οι αρχές του Τόγκο ελπίζουν ότι η ψηφοφορία θα έχει την ίδια πορεία με μια άλλη απόφαση που υποστηρίχθηκε από την Αφρικανική Ένωση στον ΟΗΕ φέτος. Τον Μάρτιο, εγκρίθηκε ένα ψήφισμα που υποστήριξε η Γκάνα και περιέγραφε το δουλεμπόριο ως «σοβαρότερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», με 123 κράτη να ψηφίζουν υπέρ. Τρία κράτη ψήφισαν κατά και 52 απείχαν.

Η επιτυχία της Γκάνας έδωσε στους υποστηρικτές του χάρτη αφορμή να πιστέψουν σε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση του Τόγκο σχεδιάζει μια εκδήλωση στο Λομέ, την πρωτεύουσα του Τόγκο, με την UNESCO, την Αφρικανική Ένωση και τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google Maps κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, για να χαράξουν την εφαρμογή του ψηφίσματος.

«Σε όσους λένε γιατί τώρα, λέω: γιατί όχι; Όταν κοιτάμε τον παγκόσμιο χάρτη… είναι καιρός να αλλάξουμε την αφήγηση».

Πρόσθεσε: «Ήρθε η ώρα εμείς στην Αφρική να αναλάβουμε την ευθύνη να αλλάξουμε ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε οι ίδιοι».

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