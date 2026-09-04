Acun Medya: Ανυπόστατες και συκοφαντικές οι κατηγορίες που της αποδίδονται – Δηλώνει άγνοια για τυχόν αγωγή από τον Σταύρο Φλώρο

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Η εταιρεία παραγωγής του «Survivor», Acun Medya απαντά στα ξένα δημοσιεύματα που την εμφανίζουν ως εναγόμενη σε αγωγή που κατέθεσε ο πρώην παίκτης του ριάλιτι, Σταύρος Φλώρος, χαρακτηρίζει τις κατηγορίες που τις αποδίδονται «προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές» και δηλώνει ότι δεν είχε περιέλθει σε γνώση της ως το απόγευμα της Παρασκευής τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της, τονίζοντας ότι έχει άγνοια για το περιεχόμενο της.

Επι πλέον η Acun Medya επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος και «απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς την δια κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά» ως βλαπτικά για την φήμη και την υπόσταση της εταιρείας, τονίζοντας ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της η Acun Medya αναφέρει:

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η Εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός υπευθύνου.

Η εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά έναντι αυτών και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της.

Τέλος με το παρόν η εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς την δια κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της Εταιρείας μας και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω».

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