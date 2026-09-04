Ο… Σαμαράς προκαλεί παράνοια στη ΝΔ ακόμα κι όταν δεν κάνει τίποτα – Πώς έγινε χαμός με το βιβλίο 

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Θέλει προσοχή εκεί στη ΝΔ η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την επικείμενη εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά. Το άγχος δεν είναι καλός σύμβουλος και άμα πάνε έτσι όπως τους βλέπω να πηγαίνουν και δεν αντιληφθούν τους κινδύνους μπερδέματος μέχρι προβληματικού σημείου, τα… ζάναξ θα γίνουν αναπόφευκτα.

Στην αρχή έπεσαν στην παγίδα με το δημοσίευμα της Εστίας και την ανακοίνωση του προέδρου Αντώνη για τα «φύλα» στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Ενώ θα έπρεπε να αδιαφορήσουν, καθότι πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία και εμπεδωμένη χρόνια τώρα, έτρεξαν πίσω από το θέμα με το φόβο μη χάσουν ακροσυντηρητικούς ψηφοφόρους.

Αλλά αυτό που γίνεται με ένα σχολικό βιβλίο, που υποτίθεται έχει εικόνες γονιών του ιδίου φύλου, ξεπερνά τα όρια της λογικής.

Κατ’ αρχάς δεν είναι κακό και μάλλον είναι επιβεβλημένο – καθότι νόμιμο έτσι κι αλλιώς – να υπάρχουν και τέτοιες εικόνες. Όμως δεν υπήρχαν και η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου ήταν αποστομωτική.

Αλλά στο μεταξύ είχε προλάβει να ξεσηκώσει θόρυβο η «Δημοκρατία» – προφανώς κάποιος/α δεν κατάλαβε τι είδε στις εικόνες. Ήταν απλά μία μητέρα με τα δυο παιδιά της και μία κοντοκουρεμένη μητέρα, που την πέρασαν για… άνδρα – μιλάμε για σκηνικά… του “τρελού”, να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο.

Και ακολούθησαν κυβερνητικά στελέχη, με τον Νότη Μηταράκη να ντύνεται Χιώτης πυρπολητής (τρομάρα του) και να ζητάει ουσιαστικά… απόσυρση του βιβλίου.

Ο Σαμαράς βέβαια, που είναι και έμπειρος και έξυπνος, δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση, διότι είχε αντιληφθεί ότι η φάβα είχε μάλλον κάποιο λάκκο.

Και οι άλλοι, οι κυβερνητικοί… έπεσαν στο λάκκο μόνοι τους.

Δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια αν ο Σαμαράς αρχίσει το σκληρό ροκ…

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