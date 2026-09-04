Κακό πράγμα η άγνοια, απ’ όπου κι αν προέρχεται – Ο Νυφούδης, οι… ειδήμονες και ο έρμος ο Πικετί (Video)

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Είναι φορές που παρακολουθώντας τη δημόσια συζήτηση, δεν ξέρεις τι είναι χειρότερο: Ή πολιτική και επικοινωνιακή κουτοπονηριά ή η «αγνή», εκκωφαντική άγνοια.

Θα ήταν εντελώς για επιθεώρηση στο Δελφινάριο η υπόθεση εάν δεν επρόκειτο για σοβαρά θέματα, αλλά και για πολιτικά πρόσωπα και για μέσα ενημέρωσης που πλατσουρίζουν αμέριμνα μέσα στην αμάθεια.

Πήγε λοιπόν στην ΕΡΤ ο Νίκος Νυφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ να εξηγήσει από πού βρήκε τα στοιχεία το κόμμα του για τους πλουσιότερους Έλληνες (το 1% αυτών δηλαδή) επί του οποίου θα επιβάλλει «φόρο πλουσίων» ο Τσίπρας.

Το επίμαχο απόσπασμα στα 4 λεπτά.

Εμφανώς και περίπου καθ’ ομολογίαν αδιάβαστος ο Νυφούδης απαντά γενικόλογα «αν και είμαι οικονομολόγος, αλλά τώρα ενημερώνομαι για αυτά, τώρα διαβάζω. Σύμφωνα λοιπόν με την “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων”, η παγκόσμια περιουσία του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων είναι €200 δισ. Αυτά θα βρούμε και θα φορολογήσουμε».

Του απαντά, στο ίδιο μήκος κύματος άγνοιας και ο δημοσιογράφος, «πρώτη φορά ακούω πως υπάρχει μια παγκόσμια βάση δεδομένων για τις περιουσίες μας» για να επανέλθει εμφανώς αμήχανος, αλλά βυθισμένος στη γενικολογία ο Νυφούδης ότι «υπάρχει, υπάρχει, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας αυτά».

Ας το ξεδιαλύνουμε λοιπόν, γιατί μέχρι τις εκλογές θα ακουστούν «τέρατα». Κατ’ αρχάς δεν είναι κακό να μην γνωρίζεις πράγματα. Το είπε πρώτος ο Σωκράτης και ανεξάρτητα από την κατάληξή του, είχε εμφανώς δίκιο, όπως αποδείχθηκε στο πέρασμα των αιώνων. Το κακό είναι να μην καταλαβαίνεις ότι είναι όντως δυνατόν να μην γνωρίζεις και να κάνεις τον επαΐοντα. Εκεί, είναι κάπως γελοίο το θέαμα.

Πάμε στο συγκεκριμένο. Λίγο να έψαχνε κανείς (σε ρεπορτάζ ή σε δημοσιεύματα, που ακολούθησαν την εξαγγελία Τσίπρα) και ανεξάρτητα από την άποψη που έχει επί του προτεινόμενου από την ΕΛΑΣ, μέτρου, θα καταλάβαινε ότι τα κύρια στοιχεία που έλαβε υπόψη του ο πρώην πρωθυπουργός προέρχονται από την… World Inequality Database (Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Ανισότητα – WID)!

Ναι, κι όμως υπάρχει – αρέσει, δεν αρέσει.

Αν το θέμα μας είναι εάν πρόκειται για κάποια σοβαρή Βάση, να το συζητήσουμε – αλλιώς αφού έχουμε ξεκαθαρίσει ότι τελικά υπάρχει! Να δούμε εάν είναι έγκυρη, σοβαρή και οτιδήποτε άλλο λοιπόν: Προφανώς δεν πρόκειται για… Τράπεζα, που όταν ρωτηθεί από αρμόδιες αρχές για τα περιουσιακά στοιχεία κάποιου θα πει με ακρίβεια… σεντ – αν πει, διότι συνήθως δεν λένε.

Είναι όμως μία διεθνής, ανοικτή ερευνητική βάση δεδομένων για την κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου και τη διαχειρίζεται το World Inequality Lab, ερευνητικό κέντρο με έδρα την Paris School of Economics, και έχει δημιουργηθεί μέσα από συνεργασία εκατοντάδων ερευνητών διεθνώς. Πρωταγωνιστές είναι οι οικονομολόγοι Τομάς Πικετί, Γκαμπριέλ Ζουκμάν και άλλοι.

Δηλαδή ένα κύρος το έχει. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που η ιδέα του Ζουκμάν – φοιτητής του Πικετί – για τη φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου έφτασε να συζητείται στην ΕΕ και απασχολεί τα γαλλικά νομοθετικά σώματα. Τώρα, θα μου πείτε, έκανε λάθος που δεν ενημέρωσε προσωπικά ο Πικετί (ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους οικονομολόγους διεθνώς) ούτε τον Νυφούδη, ούτε τους δημοσιογράφους, για να γνωρίζουν την ύπαρξη της WID.

Προφανώς ο Νυφούδης κάτι άκουσε, αλλά δεν ήξερε γιατί θέμα μιλούσε. Και οι δημοσιογράφοι, δεν είχαν ακούσει καν – δεν θέλω να πιστέψω ότι γνώριζαν και έκαναν πως δεν γνωρίζουν. Είναι άλλο θέμα εάν αμφιβάλλεις για την εγκυρότητα των στοιχείων της WID ή την (ταξική, ιδεολογική και πολιτική) αμεροληψία του Πικετί κι άλλο να μην γνωρίζεις για τι πράγμα συζητάμε, να μην ξέρεις καν την ύπαρξη ενός οργανισμού.

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