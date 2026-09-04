«Παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;» – Τι… κατάλαβε η Βάσια Αναστασίου από το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

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Τι κατάλαβε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα να εξαγγέλλει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του στη Θεσσαλονίκη; Ότι η ΕΛΑΣ εάν έρθει στην εξουσία… θα «βάλει χέρι» στις τραπεζικές θυρίδες.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής η κα Αναστασίου «ο κόσμος έχει αγχωθεί» από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ.

Θέλοντας, μάλιστα, να δώσει ένα παράδειγμα του ισχυρισμού της αυτού, η κυρία Αναστασίου είπε «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια».

«Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» συνέχισε η κυρία Αναστασίου.

Η ίδια, δε, πρόσθεσε ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα “όχι γιαγιά είσαι 85”.

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