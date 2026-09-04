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04.09.2026 12:06

Λατινοπούλου για Βελόπουλο: Κομπογιαννίτης που πουλάει κεραλοιφές

04.09.2026 12:06
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«Κομπογιαννίτη» χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, η επικεφαλής της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και απαντώντας στο ερώτημα γιατί κάποιος να ψηφίσει τη Φωνή Λογικής και όχι τον Κυριάκο Βελόπουλο η Αφροδίτη Λατινοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά: 

«Για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιαννίτη όταν έχει μια ασθένεια. Για τον ίδιο λόγο. Κομπογιαννίτες είναι αυτοί που πουλάνε κεραλοιφές και επιστολές (του Ιησού)».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία με άλλο κόμμα, σημειώνοντας πως «η Φωνή Λογικής είναι το μόνο κόμμα που μιλάει για σημάζεμα του κράτους».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 14:47
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