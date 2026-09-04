Σίφνος: Στο διεθνές προσκήνιο η γαστρονομία του νησιού, αφιέρωμα στην πλατφόρμα Culinary Wonderland

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Τη Σίφνο ως αυθεντικό ελληνικό προορισμό, όπου η γαστρονομία συνδέεται άμεσα με την τοπική παράδοση, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία, αναδεικνύει νέο αφιέρωμα της διεθνούς γαστρονομικής πλατφόρμας Culinary Wonderland.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, το αφιέρωμα είναι αποτέλεσμα πρόσφατου ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) στη Σίφνο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αυστραλού σεφ Shannon Bennett και της ομάδας του Culinary Wonderland, που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Αυστραλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Σίφνου και τοπικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γαστρονομική παράδοση και τη σύγχρονη κουζίνα της Σίφνου, τα τοπικά προϊόντα, τις ιδιαίτερες γεύσεις της, καθώς και στοιχεία της καθημερινής ζωής και της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Το αποτέλεσμα της επίσκεψης αποτυπώθηκε στον οδηγό «Sifnos Guide» του Culinary Wonderland με την υπογραφή του S. Bennett, ο οποίος προβάλλει το κυκλαδίτικο νησί στο διεθνές κοινό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα ταξίδια εμπειρίας.

Η Σίφνος διαθέτει μεγάλη και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη γαστρονομική παράδοση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς της, με εμβληματικότερο ίσως εκπρόσωπό της τον θρυλικό αρχιμάγειρα (σεφ) Νίκο Τσελεμεντέ. Η σύνδεση της τοπικής κουζίνας με τα προϊόντα του τόπου, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής των κατοίκων δημιουργεί ένα αυθεντικό τουριστικό προϊόν που εμπλουτίζει την εμπειρία του επισκέπτη και ενισχύει την προβολή του νησιού πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω διεθνών ΜΜΕ και ταξιδιών εξοικείωσης, με στόχο την ανάδειξη των θεματικών μορφών τουρισμού και των αυθεντικών εμπειριών, που μπορούν να αποτελέσουν αυτοτελές κίνητρο για την επιλογή της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορισμού.

Φωτογραφίες ΕΟΤ

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