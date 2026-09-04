search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 14:51
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2026 12:49

Σίφνος: Στο διεθνές προσκήνιο η γαστρονομία του νησιού, αφιέρωμα στην πλατφόρμα Culinary Wonderland

04.09.2026 12:49
sifnos-eot
ΕΟΤ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη Σίφνο ως αυθεντικό ελληνικό προορισμό, όπου η γαστρονομία συνδέεται άμεσα με την τοπική παράδοση, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία, αναδεικνύει νέο αφιέρωμα της διεθνούς γαστρονομικής πλατφόρμας Culinary Wonderland.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, το αφιέρωμα είναι αποτέλεσμα πρόσφατου ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) στη Σίφνο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αυστραλού σεφ Shannon Bennett και της ομάδας του Culinary Wonderland, που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Αυστραλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Σίφνου και τοπικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γαστρονομική παράδοση και τη σύγχρονη κουζίνα της Σίφνου, τα τοπικά προϊόντα, τις ιδιαίτερες γεύσεις της, καθώς και στοιχεία της καθημερινής ζωής και της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Το αποτέλεσμα της επίσκεψης αποτυπώθηκε στον οδηγό «Sifnos Guide» του Culinary Wonderland με την υπογραφή του S. Bennett, ο οποίος προβάλλει το κυκλαδίτικο νησί στο διεθνές κοινό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα ταξίδια εμπειρίας.

Η Σίφνος διαθέτει μεγάλη και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη γαστρονομική παράδοση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς της, με εμβληματικότερο ίσως εκπρόσωπό της τον θρυλικό αρχιμάγειρα (σεφ) Νίκο Τσελεμεντέ. Η σύνδεση της τοπικής κουζίνας με τα προϊόντα του τόπου, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής των κατοίκων δημιουργεί ένα αυθεντικό τουριστικό προϊόν που εμπλουτίζει την εμπειρία του επισκέπτη και ενισχύει την προβολή του νησιού πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω διεθνών ΜΜΕ και ταξιδιών εξοικείωσης, με στόχο την ανάδειξη των θεματικών μορφών τουρισμού και των αυθεντικών εμπειριών, που μπορούν να αποτελέσουν αυτοτελές κίνητρο για την επιλογή της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορισμού.

Φωτογραφίες ΕΟΤ

Διαβάστε επίσης:

Το ελληνικό νησί που είναι ιδανικός προορισμός για «κάθε τύπο ταξιδιώτη», ακόμη και το φθινόπωρο

Νάξος: Αυθεντικές εμπειρίες και ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής

Κάρπαθος: Αθλητισμός, φύση, πολιτισμός και γαστρονομία στο 2ο Karpathos Adventure Festival

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
labeti-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έλλη Λαμπέτη: Η σπάνια αδημοσίευτη φωτογραφία, 43 χρόνια μετά τον θάνατό της

AGIASMOS NEW
ΥΓΕΙΑ

Επιστροφή στο σχολείο, όχι στις λοιμώξεις – Τα μέτρα πρόληψης του ΕΟΔΥ από το πρώτο κουδούνι

fotia_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Yπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Αργιθέα Παιανίας

PASATEBOS
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έξαρση σαλμονέλας λόγω… πασατέμπου, μολύνθηκαν 81 άνθρωποι

maria-kanellopoulou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κανελλοπούλου: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο» – Η ανάρτηση της ηθοποιού που ανησύχησε τους θαυμαστές της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

hegseth-pentagono
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ επιβάλλει έλεγχο... τεστοστερόνης στους άνω των 30 ετών

ivan sabbidis paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύρα 4 κατά Σαββίδη: «Ήρθε η ώρα να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος»

stavros-floros
LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατ. από τους παραγωγούς του Survivor: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα»

elena-akrita
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακρίτα για φύλα: «Ο ψυχίατρός μου είπε να πάει ο Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 14:48
labeti-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έλλη Λαμπέτη: Η σπάνια αδημοσίευτη φωτογραφία, 43 χρόνια μετά τον θάνατό της

AGIASMOS NEW
ΥΓΕΙΑ

Επιστροφή στο σχολείο, όχι στις λοιμώξεις – Τα μέτρα πρόληψης του ΕΟΔΥ από το πρώτο κουδούνι

fotia_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Yπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Αργιθέα Παιανίας

1 / 3