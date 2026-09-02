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02.09.2026 09:27

Κάρπαθος: Αθλητισμός, φύση, πολιτισμός και γαστρονομία στο 2ο Karpathos Adventure Festival

02.09.2026 09:27
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Η Κάρπαθος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το 2ο Karpathos Adventure Festival, που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, προσκαλώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί μέσα από ένα τριήμερο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, υπαίθριων εμπειριών και δράσεων πολιτισμού και γαστρονομίας.

Με κεντρικό μήνυμα «Find your element – Βρες το στοιχείο σου», το φεστιβάλ καλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την Κάρπαθο μέσα από δραστηριότητες που αξιοποιούν το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η φετινή διοργάνωση διευρύνεται σημαντικά σε σχέση με την πρώτη χρονιά, προσφέροντας περισσότερες δραστηριότητες, περισσότερες τοποθεσίες και ενισχυμένη συμμετοχή επαγγελματιών και εθελοντών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πεζοπορία, αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία, windsurfing, windfoiling, καταδύσεις γνωριμίας και καθοδηγούμενο snorkeling, με όλες τις δράσεις να πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους τοπικούς οδηγούς και εκπαιδευτές. Η συμμετοχή απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε πιο έμπειρους λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων, με έμφαση στην ασφάλεια, την εκπαίδευση και τη βιωματική γνωριμία με το νησί.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές περιοχές της Καρπάθου, αναδεικνύοντας τη γεωγραφική και φυσική ποικιλομορφία του νησιού. Ο Αφιάρτης, διεθνώς αναγνωρισμένος για τις ιδανικές συνθήκες για windsurfing και windfoiling, το Φοινίκι με τα αναρριχητικά του πεδία, τα Πηγάδια και η ορεινή ενδοχώρα για πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία, καθώς και τα Καστέλια για καταδύσεις και snorkeling, συνθέτουν ένα πολυθεματικό πρόγραμμα που δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές όψεις της Καρπάθου.

Παράλληλα με τις αθλητικές δραστηριότητες, το φεστιβάλ ενσωματώνει στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήριο ψηφιδωτού, να γνωρίσουν την καρπάθικη γαστρονομία μέσα από παραδοσιακές συνταγές και να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα της εποχής, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με πολιτιστική βραδιά με παραδοσιακή μουσική και χορό. Η επιλογή του Σεπτεμβρίου αποτελεί στρατηγική επιλογή του Δήμου Καρπάθου, καθώς η εποχή συνδυάζει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες, θερμή θάλασσα, ηπιότερους ανέμους και τη μοναδική ατμόσφαιρα της περιόδου του τρύγου, προσφέροντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν το νησί πέρα από την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Η ολοκλήρωση του φεστιβάλ συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας την Κάρπαθο ως προορισμό που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

«Η Κάρπαθος έχει το βουνό, τη θάλασσα, τον αέρα και τους ανθρώπους της. Το φεστιβάλ δεν προσθέτει κάτι που δεν υπάρχει· ανοίγει το νησί σε όσους θέλουν να το γνωρίσουν ενεργά, με ασφάλεια και με τη σφραγίδα των ντόπιων επαγγελματιών. Στόχος μας είναι να γίνει θεσμός και να δείξει ότι η τουριστική περίοδος της Καρπάθου δεν τελειώνει τον Αύγουστο», δηλώνει ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου, Αναστάσιος Μηλιός. Στην εγγραφή περιλαμβάνονται η συμμετοχή στις δραστηριότητες με πιστοποιημένους οδηγούς, ασφάλεια αστικής ευθύνης, τσάντα καλωσορίσματος με αναμνηστικά δώρα, δωρεάν μεταφορές προς όλα τα σημεία των δράσεων, η βραδιά έναρξης με φαγητό και ποτό, καθώς και ειδικές εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα καταλύματα και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να επιλέξει μία δραστηριότητα ανά ημέρα, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το 2ο Karpathos Adventure Festival διοργανώνεται από τον Δήμο Καρπάθου, σε συνεργασία με τοπικούς επαγγελματίες υπαίθριων δραστηριοτήτων, συλλόγους και εθελοντές, και εντάσσεται στις προσπάθειες του Δήμου για την ανάδειξη της Καρπάθου ως ποιοτικού προορισμού εναλλακτικού και βιωματικού τουρισμού στη Μεσόγειο.

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