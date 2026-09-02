search
ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 12:10
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2026 09:46

Ξεσπά η Ρούλα Κορομηλά: «Δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το block στους “κριτές” της κακιάς ώρας»

02.09.2026 09:46
roula-koromila-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στους χρήστες του διαδικτύου που -κατά καιρούς- τη σχολιάζουν αρνητικά με αφορμή κάποιες φωτογραφίες που δημοσιεύει από το παρελθόν αναφέρθηκε η Ρούλα Κορομηλά, ξεκαθαρίζοντας πως οι «κριτές της κακιάς ώρας» -όπως τους χαρακτήρισε- δεν πρόκειται να περιορίσουν στο ελάχιστο την έκφρασή της.

Κάθε στιγμιότυπο αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή που δεν χρειάζεται ούτε δικαιολογία ούτε εξηγήσεις, τόνισε, ενώ απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους, τους παρότρυνε να μη χάσουν ποτέ την αυθεντικότητά τους, από φόβο μήπως κριθούν…

«Το πριν, 2014, το τώρα και το μετά είναι απλώς στιγμές στο χρόνο που δεν χρειάζονται κανένα “γιατί”. Κάθε φωτογραφία, έχει τη δική της αυτόνομη αξία. Την αλήθεια της στιγμής. Μπορείτε κι εσείς αν θέλετε να ανεβάζετε ό,τι σας εκφράζει χωρίς παρεμβάσεις, κρίσεις ή την ανάγκη να δικαιολογείστε. Κάθε φωτό είτε από το πριν, το τώρα, κρύβει μια στιγμή που δεν θα γυρίσει πίσω και που ο χρόνος δεν μπορεί να την σβήσει. Δεν μοιράζεται με λέξεις και δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Δικό μου το προφίλ. Δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το block στους “κριτές” της κακιάς ώρας. Για τους υπόλοιπους δωρεάν εισιτήριο αγάπης. Σας προτείνω να μην επιτρέπεται σε κανένα, καμία να περιορίζει την έκφραση σας: ανεβάστε ό,τι γουστάρετε γιατί η αυθεντικότητα σας δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός. Η αυθεντικότητα σας είναι η δύναμη μας/σας κ δεν χωράει σε κανόνες», έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Σύλβια Δεληκούρα: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το φως και το σκοτάδι μας»

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

Κυριάκος Χαρίτος κατά Στέλιου Ρόκκου για το κείμενο για τον Γιάννη Πάριο: Τον κατηγορεί για λογοκλοπή, «μας παίρνουν και τα κείμενα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
puerta_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή-ρεκόρ του Γκουστάβο Πουέρτα (photos/video)

enaon new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τις υπογραφές για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον»: Η επόμενη 4ετία θα είναι άλμα ανάπτυξης

germany_police_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Για νέα απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης κάνουν λόγο οι αρχές

adomnis new
ΥΓΕΙΑ

Τρία Κέντρα Υγείας και μια δομή για Ανοια σε Εβρο, Ξάνθη και Ροδόπη εγκαινίασε ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης

maria-anastasopoulou-new
LIFESTYLE

Μαρία Αναστασοπούλου για κατάψυξη ωαρίων: «Ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία αλλά όταν παίρνεις την απόφαση, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

nina flor – filippos de gres- new
LIFESTYLE

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

meletopoulos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπει… νέο Ανδρέα Παπανδρέου στον Σαμαρά

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

ROKKOS
LIFESTYLE

Κυριάκος Χαρίτος κατά Στέλιου Ρόκκου για το κείμενο για τον Γιάννη Πάριο: Τον κατηγορεί για λογοκλοπή, «μας παίρνουν και τα κείμενα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 12:10
puerta_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή-ρεκόρ του Γκουστάβο Πουέρτα (photos/video)

enaon new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τις υπογραφές για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον»: Η επόμενη 4ετία θα είναι άλμα ανάπτυξης

germany_police_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Για νέα απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης κάνουν λόγο οι αρχές

1 / 3