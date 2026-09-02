Ξεσπά η Ρούλα Κορομηλά: «Δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το block στους “κριτές” της κακιάς ώρας»

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Στους χρήστες του διαδικτύου που -κατά καιρούς- τη σχολιάζουν αρνητικά με αφορμή κάποιες φωτογραφίες που δημοσιεύει από το παρελθόν αναφέρθηκε η Ρούλα Κορομηλά, ξεκαθαρίζοντας πως οι «κριτές της κακιάς ώρας» -όπως τους χαρακτήρισε- δεν πρόκειται να περιορίσουν στο ελάχιστο την έκφρασή της.

Κάθε στιγμιότυπο αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή που δεν χρειάζεται ούτε δικαιολογία ούτε εξηγήσεις, τόνισε, ενώ απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους, τους παρότρυνε να μη χάσουν ποτέ την αυθεντικότητά τους, από φόβο μήπως κριθούν…

«Το πριν, 2014, το τώρα και το μετά είναι απλώς στιγμές στο χρόνο που δεν χρειάζονται κανένα “γιατί”. Κάθε φωτογραφία, έχει τη δική της αυτόνομη αξία. Την αλήθεια της στιγμής. Μπορείτε κι εσείς αν θέλετε να ανεβάζετε ό,τι σας εκφράζει χωρίς παρεμβάσεις, κρίσεις ή την ανάγκη να δικαιολογείστε. Κάθε φωτό είτε από το πριν, το τώρα, κρύβει μια στιγμή που δεν θα γυρίσει πίσω και που ο χρόνος δεν μπορεί να την σβήσει. Δεν μοιράζεται με λέξεις και δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Δικό μου το προφίλ. Δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το block στους “κριτές” της κακιάς ώρας. Για τους υπόλοιπους δωρεάν εισιτήριο αγάπης. Σας προτείνω να μην επιτρέπεται σε κανένα, καμία να περιορίζει την έκφραση σας: ανεβάστε ό,τι γουστάρετε γιατί η αυθεντικότητα σας δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός. Η αυθεντικότητα σας είναι η δύναμη μας/σας κ δεν χωράει σε κανόνες», έγραψε.

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