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02.09.2026 10:21

«Bass Persuades»: Νέο άλμπουμ και δύο μεγάλες συναυλίες για τη Miley Cyrus στο Λος Άντζελες

02.09.2026 10:21
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Η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Bass Persuades», το οποίο αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Atlantic Records. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την είδηση της επιστροφής της στη σκηνή με δύο ζωντανές εμφανίσεις στο Λος ‘Αντζελες.

«Η μουσική μας κατακτά. Τη νιώθουμε, την τραγουδάμε, κάποιες φορές χορεύουμε μαζί της, την αφήνουμε να βγει από μέσα μας και συνεχίζουμε. Είναι δυνατή, ευάλωτη, γλυκιά και δυναμική» έγραψε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια likes.

«Γεμάτη καρδιά, γεμάτη πόνο, κάθε κομμάτι της ζωής που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά. Αυτό σημαίνει για μένα ο τίτλος. Σας ευχαριστώ που συμμετέχετε στο να γίνονται πραγματικότητα τα πιο τρελά μου όνειρα. Ειλικρινά ελπίζω να αγαπήσετε αυτό το άλμπουμ», συμπλήρωσε, αποκαλύπτοντας παράλληλα το ασπρόμαυρο εξώφυλλο του δίσκου, στο οποίο απεικονίζεται από τους ώμους και πάνω κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο στο στόμα.

Σύμφωνα με το Variety, το άλμπουμ είναι διαθέσιμο στο Spotify και περιλαμβάνει 10 τραγούδια με τη συμμετοχή των Model/Actriz και Andrew Wyatt των Miike Snow. Παράλληλα, η καλλιτέχνις μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να παίζει ηλεκτρική κιθάρα φορώντας μία λευκή ολόσωμη φόρμα.

Η Σάιρους θα επιστρέψει επίσης στη σκηνή, σε μία από τις σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις της, για δύο συναυλίες στο ιστορικό Hollywood Bowl του Λος ‘Αντζελες στις 16 και 18 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας το «Bass Persuades». Μαζί της θα είναι το ροκ συγκρότημα Model/Actriz.

«Έχει περάσει αρκετός καιρός» σημείωσε η πολυπλατινένια καλλιτέχνις για τις συναυλίες στο Instagram, προσθέτοντας: «Το Hollywood Bowl είναι το αγαπημένο μου μέρος για να ακούω μουσική και να βλέπω τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Έχω καθίσει πολλές φορές σε αυτά τα καθίσματα, αλλά δεν έχω ανέβει ποτέ στη σκηνή. Το Λος ‘Αντζελες είναι η καρδιά μου και το φέρνω στο σπίτι. Τα λέμε εκεί. Miley».

Τα εισιτήρια θα διατεθούν μέσω προπώλησης της Amex στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η γενική προπώληση θα ξεκινήσει δύο ημέρες αργότερα.

Η τραγουδίστρια προανήγγειλε την ανακοίνωση του άλμπουμ την Κυριακή, μέσα από την εφημερίδα Los Angeles Times, υπογράφοντας αποκλειστικά με το μικρό της όνομα.

Την ίδια εικόνα σε κόκκινη και μαύρη αισθητική, μοιράστηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τη επίσης με τη λεζάντα: «MILEY».

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