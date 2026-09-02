Σαμαράς απέναντι, Καραμανλής απών: Μοναχική ΔΕΘ για τον Μητσοτάκη στη «γαλάζια πολυκατοικία»

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Με δύο από τους πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να βρίσκονται, για διαφορετικούς λόγους και με εντελώς διαφορετικό τρόπο, μακριά από το πλευρό του, θα ανέβει φέτος στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η σύγκρουσή του με την κυβέρνηση είναι πλέον ανοιχτή, οι παρεμβάσεις του εναντίον κεντρικών κυβερνητικών επιλογών διαδέχονται η μία την άλλη και η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος παραμένει στο πολιτικό προσκήνιο. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει άλλωστε δηλώσει ότι το χάσμα με τον πρώην πρωθυπουργό «δεν γεφυρώνεται».

Διαφορετική είναι η περίπτωση του Κώστα Καραμανλή και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ταυτιστεί με τις κινήσεις Σαμαρά ούτε έχει εκφράσει πρόθεση ρήξης με τη ΝΔ. Έχει, ωστόσο, διατυπώσει κατά καιρούς διαφορετικές θέσεις από την κυβέρνηση, ενώ ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι «δεν συμφωνούμε σε όλα», χαρακτηρίζοντας πάντως τη μεταξύ τους σχέση «αξιοπρεπή και λειτουργική».

Το δεδομένο τώρα είναι ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Την ίδια ημέρα θα βρίσκεται μάλιστα στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ξάνθη, όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΚΕ και θα μιλήσει με την ιδιότητα του προέδρου της. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομιλία δεν αναμένεται να περιλαμβάνει πολιτικές αναφορές.

Η απουσία του, επομένως, δεν χρειάζεται αυθαίρετες ερμηνείες για να αποκτήσει πολιτικό ενδιαφέρον. Αρκεί η εικόνα: σε μια ΔΕΘ κρίσιμη για την κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει δίπλα του ούτε τον Καραμανλή, ενώ ο Σαμαράς βρίσκεται πλέον ανοιχτά απέναντί του.

Και αυτό από μόνο του αποτυπώνει πόσο διαφορετικό είναι σήμερα το τοπίο στη «γαλάζια πολυκατοικία».

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