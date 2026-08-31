Ποια ΔΕΘ…; Ο Καραμανλής θα μιλήσει στη Γ.Σ. της ΣΕΚΕ

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Ούτε φέτος θα πάει στη ΔΕΘ ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος και πέρσι δεν είχε παραβρεθεί στα εγκαίνια της Έκθεσης και την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αντιθέτως, ο Κ. Καραμανλής θα μεταβεί στην Ξάνθη την Παρασκεύη, προκειμένου να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ), της οποίας είναι πρόεδρος.

Ο συμβολισμός είναι προφανής και, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει τον… παγετώνα στον οποίο βρίσκονται οι σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού με την ηγεσία της ΝΔ.

Οι πληροφορίες, πάντως, λένε ότι ο Κ. Καραμανλής δεν θα κάνει πολιτικές αναφορές στην ομιλία του. Κάτι είναι κι αυτό…

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