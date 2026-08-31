search
ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 09:00
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2026 08:23

Ποια ΔΕΘ…; Ο Καραμανλής θα μιλήσει στη Γ.Σ. της ΣΕΚΕ

31.08.2026 08:23
karamanlis-23234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ούτε φέτος θα πάει στη ΔΕΘ ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος και πέρσι δεν είχε παραβρεθεί στα εγκαίνια της Έκθεσης και την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αντιθέτως, ο Κ. Καραμανλής θα μεταβεί στην Ξάνθη την Παρασκεύη, προκειμένου να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ), της οποίας είναι πρόεδρος.

Ο συμβολισμός είναι προφανής και, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει τον… παγετώνα στον οποίο βρίσκονται οι σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού με την ηγεσία της ΝΔ.

Οι πληροφορίες, πάντως, λένε ότι ο Κ. Καραμανλής δεν θα κάνει πολιτικές αναφορές στην ομιλία του. Κάτι είναι κι αυτό

Διαβάστε επίσης

Κόμμα Σαμαρά: Γιατί δεν χρειάζεται να… τον εφεύρουμε

Νίκη Κεραμέως: Κατασκευασμένη η ανάρτηση για συνάντηση με Τούνη

Στο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες – όχι όμως μέσα, αλλά έξω, σε διαδήλωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marina-aslanoglou-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Στον χώρο του θεάματος υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός»

ozempic_new
ΥΓΕΙΑ

Μπορούν τα φάρμακα απώλειας βάρους να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου;

EKPTOSEIS_EUROKINISSI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, χειρότερος από πέρυσι ο τζίρος – Στο προσκήνιο οι προσφορές

nepal new
ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: Σχεδόν 1000 οι νεκροί – Mαζικοί τάφοι με αριθμούς

notos stadiou
BUSINESS

Notos: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Σταδίου – Οι εργαζόμενοι και η επόμενη ημέρα του ακινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

akrita 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: Κωμικοτραγικό να ασχολούμαστε με το αν θα είμαι ή όχι αντιπρόεδρος της Βουλής

usa_iran_0608_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για το Ιράν: «Απεμπλακείτε, δεν αντέχουμε άλλο» – Ο στρατός αδειάζει Τραμπ και Χέγκσεθ

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

sissyChristidou
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 13α γενέθλια του γιου της - «Σ' αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 08:59
marina-aslanoglou-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Στον χώρο του θεάματος υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός»

ozempic_new
ΥΓΕΙΑ

Μπορούν τα φάρμακα απώλειας βάρους να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου;

EKPTOSEIS_EUROKINISSI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, χειρότερος από πέρυσι ο τζίρος – Στο προσκήνιο οι προσφορές

1 / 3