Ποια ΔΕΘ…; Ο Καραμανλής θα μιλήσει στη Γ.Σ. της ΣΕΚΕ

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Ούτε φέτος θα πάει στη ΔΕΘ ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος και πέρσι δεν είχε παραβρεθεί στα εγκαίνια της Έκθεσης και την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αντιθέτως, ο Κ. Καραμανλής θα μεταβεί στην Ξάνθη την Παρασκεύη, προκειμένου να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ), της οποίας είναι πρόεδρος.
Ο συμβολισμός είναι προφανής και, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει τον… παγετώνα στον οποίο βρίσκονται οι σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού με την ηγεσία της ΝΔ.
Οι πληροφορίες, πάντως, λένε ότι ο Κ. Καραμανλής δεν θα κάνει πολιτικές αναφορές στην ομιλία του. Κάτι είναι κι αυτό…
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