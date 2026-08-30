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30.08.2026 19:27

Νίκη Κεραμέως: Κατασκευασμένη η ανάρτηση για συνάντηση με Τούνη

30.08.2026 19:27
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Τι άλλο να κάνει κάποιος/α όταν βλέπει να κυκλοφορούν «λογαριασμοί» στα σόσιαλ ως δήθεν δικοί του/της και να πλασάρουν δήθεν «ειδήσεις», που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Απλή διάψευση λέει η λογική, αλλά ίσως να μην φτάνει αυτό.

Η Νίκη Κεραμέως ενημερώθηκε ότι συναντήθηκε, λέει, με την… Ιωάννα Τούνη! Και μίλησαν για τη… γραφειοκρατία και πώς τραβάει κανείς καλές… σέλφι!

Έκανε λοιπόν ανάρτηση με τη σειρά της και διαψεύδει. Θα ζήσουμε μάλλον πολλά στο μέλλον:

«Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η συγκεκριμένη εικόνα, η οποία εμφανίζεται ως δήθεν ανάρτησή μου. Διευκρινίζω ότι δεν αποτελεί δική μου ανάρτηση και ο λογαριασμός που απεικονίζεται δεν είναι δικός μου. Σε μια εποχή όπου είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί παραποιημένο και ιδιαίτερα πειστικό περιεχόμενο, είναι σημαντικό να ελέγξουμε την αυθεντικότητα και την πηγή μιας ανάρτησης».

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ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 19:59
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Νίκη Κεραμέως: Κατασκευασμένη η ανάρτηση για συνάντηση με Τούνη

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