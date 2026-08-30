search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 20:00
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2026 19:51

Νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τρία τουρκικά drones 

30.08.2026 19:51
drone_2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, καθώς και σε μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τρία τουρκικά UAV.

Οι παραβάσεις στο FIR Αθηνών και η παραβίαση έγιναν στο Κεντρικό Αιγαίο την Κυριακή σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Κατά την πάγια πρακτική, τα τρία τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Σχηματισμοί: –

Μεμονωμένα: 3 UAV

Σύνολο αεροσκαφών: 3

Οπλισμένα: –

Παραβάσεις: 3

Παραβιάσεις: 1

Εμπλοκές: –

Περιοχή: Κεντρικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Διαβάστε επίσης

Άδωνις στον εκπρόσωπο Σαμαρά που είπε ότι η ΝΔ θυμίζει «παλιό ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ»: «Εκείνος με κάλεσε στο κόμμα»

Χατζηδάκης: «Πλήρης απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης» – «Η αντιπολίτευση ζει σε άλλη χώρα»

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Πέτρος Κόκκαλης υπεύθυνος της ψηφιακού κόμματος – Ορίστηκε οργανωτικό Γραφείο, όλα τα νέα ονόματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone_2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τρία τουρκικά drones 

ypoik 765- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στην κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – ΥΠΟΙΚ: Ποιος θα πλήρωνε το δάνειό του, αν ήξερε ότι θα μπορούσε να το εξοφλήσει με μεγάλη έκπτωση;

kerameos_1906_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκη Κεραμέως: Κατασκευασμένη η ανάρτηση για συνάντηση με Τούνη

fotia lavreotiki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού

KONSTANTELIAS NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ με Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ: Ρήξη χιαστού, μένει για αρκετό καιρό εκτός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

Syntaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη έως και 400 ευρώ μεγαλύτερη: Οι 6 κινήσεις που μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό - Πίνακες, παραδείγματα, οδηγίες

Konstantelias-Karetsas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας: Αγωνία για το μέγεθος του τραυματισμού του - Το μήνυμα στήριξης του Καρέτσα στον συμπαίκτη του (Photo)

Piracy
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε το πλοίο MV LATUF μετά από αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας ανοιχτά της Σομαλίας

olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 20:00
drone_2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τρία τουρκικά drones 

ypoik 765- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στην κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – ΥΠΟΙΚ: Ποιος θα πλήρωνε το δάνειό του, αν ήξερε ότι θα μπορούσε να το εξοφλήσει με μεγάλη έκπτωση;

kerameos_1906_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκη Κεραμέως: Κατασκευασμένη η ανάρτηση για συνάντηση με Τούνη

1 / 3