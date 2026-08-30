Νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τρία τουρκικά drones 

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Σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, καθώς και σε μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τρία τουρκικά UAV.

Οι παραβάσεις στο FIR Αθηνών και η παραβίαση έγιναν στο Κεντρικό Αιγαίο την Κυριακή σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Κατά την πάγια πρακτική, τα τρία τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Σχηματισμοί: –

Μεμονωμένα: 3 UAV

Σύνολο αεροσκαφών: 3

Οπλισμένα: –

Παραβάσεις: 3

Παραβιάσεις: 1

Εμπλοκές: –

Περιοχή: Κεντρικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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