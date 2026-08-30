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30.08.2026 18:16

Άδωνις στον εκπρόσωπο Σαμαρά που είπε ότι η ΝΔ θυμίζει «παλιό ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ»: «Εκείνος με κάλεσε στο κόμμα»

30.08.2026 18:16
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Την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νίκου Τσούτσια, διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά.

Ο κ. Τσούτσιας μιλώντας στον ΣΚΑΪ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θυμίζει «το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ» και ότι η φυσιογνωμία της ΝΔ έχει αλλάξει.

Σε αυτές τις αναφορές απάντησε με ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν προσβάλλουν μόνο τον ίδιο, αλλά και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ήταν εκείνος που είχε εντάξει στη ΝΔ τον ίδιο, αλλά και στελέχη όπως ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης, προερχόμενα από τον ΛΑΟΣ.

Η ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη

«Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του
@skaigr τα εξής: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες»….

Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον
@samaras_antonis περιμένω κάτι καλύτερο.

Η αναφορά του «σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ…» κλπ, για να «αποδείξει» ότι ο @kmitsotakis άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον @MakisVoridis και τον @thanosplevris. Και όχι μόνον αυτό αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και Υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο.

Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα….»

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