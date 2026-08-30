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30.08.2026 18:49

Θρίαμβος για την Εθνική βόλεϊ Γυναικών: Απέκλεισε 3-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στις «8» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

30.08.2026 18:49
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Θρίαμβος για την Εθνική βόλεϊ γυναικών, απέκλεισε τη Γαλλία με 3-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ιστορική επιτυχία για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου.

Η Ελλάδα, που έμπαινε ως αουτσάιντερ στο νοκ άουτ με τις Γαλλίδες, δεν άφησε κανένα περιθώριο στο ματς της φάσης των «16» και πήρε δίκαια και πανηγυρικά την πρόκριση. 

Η Εθνική επικράτησε με 3-0 σετ (25-16, 25-18, 25-20) παρά το γεγονός πως έχασε με τραυματισμό την Μπακοδήμου στο τέλος του δεύτερου σετ. 

Οι διεθνείς έκαναν μάλλον το τέλειο παιχνίδι και δεν άφησαν περιθώριο στην, υψηλού επιπέδου, αντίπαλό τους. Είναι χαρακτηριστικό πως η Γαλλία είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον όμιλό της, μένοντας πίσω μόνο από την Ιταλία, που είναι από τα φαβορί για τον τελικό.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό που θα γίνει την Τετάρτη (2/9) το νικητή του αγώνα της Σερβίας με την Κροατία.

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