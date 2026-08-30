Θρίαμβος για την Εθνική βόλεϊ Γυναικών: Απέκλεισε 3-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στις «8» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Θρίαμβος για την Εθνική βόλεϊ γυναικών, απέκλεισε τη Γαλλία με 3-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ιστορική επιτυχία για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου.

Η Ελλάδα, που έμπαινε ως αουτσάιντερ στο νοκ άουτ με τις Γαλλίδες, δεν άφησε κανένα περιθώριο στο ματς της φάσης των «16» και πήρε δίκαια και πανηγυρικά την πρόκριση.

Η Εθνική επικράτησε με 3-0 σετ (25-16, 25-18, 25-20) παρά το γεγονός πως έχασε με τραυματισμό την Μπακοδήμου στο τέλος του δεύτερου σετ.

Οι διεθνείς έκαναν μάλλον το τέλειο παιχνίδι και δεν άφησαν περιθώριο στην, υψηλού επιπέδου, αντίπαλό τους. Είναι χαρακτηριστικό πως η Γαλλία είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον όμιλό της, μένοντας πίσω μόνο από την Ιταλία, που είναι από τα φαβορί για τον τελικό.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό που θα γίνει την Τετάρτη (2/9) το νικητή του αγώνα της Σερβίας με την Κροατία.

Διαβάστε επίσης

Εθνική μπάσκετ: Τρέχει και δεν φτάνει για το Μουντομπάσκετ – Όλα για όλα στο ματς με Ισπανία, απομένουν 2.500 εισιτήρια για sold out

Στο χείλος του γκρεμού η Μονακό: Εκτός γαλλικού πρωταθλήματος – Πώς κατέρρευσε οικονομικά η υπερδύναμη της EuroLeague

Super League: Κυριακή με τέσσερα ματς, ντέρμπι Άρη – ΟΦΗ και εξόδους για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Αύριο ο Παναθηναϊκός