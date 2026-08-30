Super League: Κυριακή με τέσσερα ματς, ντέρμπι Άρη – ΟΦΗ και εξόδους για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Αύριο ο Παναθηναϊκός

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Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου, η 2η αγωνιστική της Super League, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στις εκτός έδρας δοκιμασίες Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και στο Άρης-ΟΦΗ που ανοίγει το πρόγραμμα της ημέρας.

Η αγωνιστική άρχισε το Σάββατο με δύο παιχνίδια, ενώ θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα στη Λιβαδειά, όπου ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, απέναντι στον Λεβαδειακό.

Άρης – ΟΦΗ στις 19:30

Το σημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 19:30 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Άρη να υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με νίκη το πρωτάθλημα και συνεπώς ψάχνουν το 2Χ2. Για τον ΟΦΗ το παιχνίδι έρχεται αμέσως μετά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, ενώ ο Άρης θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports 2 HD.

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ στις 20:15

Στις 20:15, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη τρεις βαθμούς και θέλει να περάσει χωρίς απώλειες από μια παραδοσιακά απαιτητική έδρα, λίγες ημέρες μετά την ευρωπαϊκή του υποχρέωση.

Ο Ατρόμητος, από την άλλη, ψάχνει τους πρώτους βαθμούς του στη σεζόν μετά την ήττα της πρεμιέρας.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports 4 HD.

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός στις 21:00

Στις 21:00 στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR, με στόχο τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τρεις βαθμούς από την πρεμιέρα, ενώ οι Αρκάδες καλούνται να αντιδράσουν μετά την ήττα με 3-1 από τον Παναιτωλικό στο πρώτο τους παιχνίδι.

Πρόκειται για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της βραδιάς, καθώς η Τρίπολη έχει αποδειχθεί πολλές φορές δύσκολη έξοδος για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο.

Το ματς μεταδίδεται από το Novasports Prime.

Κηφισιά – ΑΕΚ επίσης στις 21:00

Την ίδια ώρα, στις 21:00, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η Ένωση έχει επίσης τρεις βαθμούς και θέλει να συνεχίσει χωρίς απώλειες, επιστρέφοντας στις εγχώριες υποχρεώσεις της μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Για την Κηφισιά θα είναι το πρώτο παιχνίδι της στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 8 HD.

Παναιτωλικός με 2Χ2, ισοπαλία στον Βόλο

Ο μεγάλος κερδισμένος του Σαββάτου ήταν ο Παναιτωλικός, ο οποίος επικράτησε με 2-0 της Καλαμάτας στο Αγρίνιο και έφτασε τους έξι βαθμούς, κάνοντας το δύο στα δύο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Ο Γκουστάβ Γκράναθ άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό και ο Σαλιφού Σουμά διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις. Η Καλαμάτα είχε την ευκαιρία να αλλάξει την εικόνα του αγώνα, αλλά ο Μπονέτο σημάδεψε το δοκάρι λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναιτωλικός, που είχε νικήσει 3-1 τον Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα, βρίσκεται έτσι μόνος στην κορυφή – έστω και προσωρινά – με έξι βαθμούς.

Στο Πανθεσσαλικό, Βόλος και Ηρακλής έμειναν στο 1-1 και πήραν τον πρώτο τους βαθμό στη σεζόν. Ο Ηρακλής προηγήθηκε στο 27′ με εντυπωσιακό μακρινό σουτ του Νανού, αλλά έμεινε με δέκα παίκτες στο 54′ λόγω αποβολής του Βίτορ Μιρ. Ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε τελικά την αριθμητική υπεροχή και ισοφάρισε με τον Ματίας Γκονζάλες στο 84′.

Αύριο στη Λιβαδειά η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού

Η αυλαία της 2ης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 19:30, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.

Για τους «πράσινους» θα είναι ουσιαστικά η πρεμιέρα τους στη φετινή Super League, αφού δεν είχαν αγωνιστική υποχρέωση την πρώτη εβδομάδα.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Λιβαδειά μετά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και θέλει να ξεκινήσει με τρίποντο το πρωτάθλημα, πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που ακολουθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

Το Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός θα μεταδοθεί από το Novasports 2 HD.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 29 Αυγούστου

Βόλος – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός – Καλαμάτα 2-0

Κυριακή 30 Αυγούστου

19:30 Άρης – ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα 31 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Με τον Παναιτωλικό να έχει ήδη βάλει έξι βαθμούς στο σακούλι, η σημερινή βραδιά δίνει πλέον τη σκυτάλη στους βασικούς διεκδικητές των υψηλών θέσεων. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν από τρεις βαθμούς και παίζουν όλοι εκτός έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός περιμένει μέχρι τη Δευτέρα για να μπει στη μάχη του νέου πρωταθλήματος.