Στο χείλος του γκρεμού η Μονακό: Εκτός γαλλικού πρωταθλήματος – Πώς κατέρρευσε οικονομικά η υπερδύναμη της EuroLeague

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από την κορυφή της Γαλλίας και τα Final Four της EuroLeague, στο ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί καν σε επαγγελματική κατηγορία της χώρας της. Η οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί εδώ και μήνες τη Μονακό έχει πλέον πάρει δραματικές διαστάσεις, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη περιπέτεια της σύγχρονης ιστορίας της.

Η Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή (CNOSF) απέρριψε ουσιαστικά την τελευταία προσφυγή της Μονακό, συντασσόμενη με τις προηγούμενες αποφάσεις των οικονομικών ελεγκτικών αρχών και της γαλλικής ομοσπονδίας που δεν επιτρέπουν την εγγραφή της ούτε στην Betclic Elite ούτε στην Elite 2 για τη σεζόν 2026-27.

Πρόκειται για εξέλιξη σχεδόν αδιανόητη με καθαρά αγωνιστικά κριτήρια. Η Μονακό είναι η πρωταθλήτρια Γαλλίας, ενώ μόλις το 2025 είχε φτάσει μέχρι τον τελικό της EuroLeague.

Το πρόβλημα όμως εδώ και καιρό δεν βρίσκεται μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Από τα εκατομμύρια και τα αστέρια στους απλήρωτους παίκτες

Η κρίση άρχισε να γίνεται εμφανής ήδη κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν. Ο βασικός χρηματοδότης και ιδιοκτήτης του συλλόγου, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να στερέψει σταδιακά η ρευστότητα μιας ομάδας που τα προηγούμενα χρόνια είχε δημιουργήσει ένα από τα ακριβότερα ρόστερ της Ευρώπης.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έφτασαν σε σημείο ώστε παίκτες και εργαζόμενοι να παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες, ενώ υπήρχαν παράλληλα οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, προμηθευτές και τις μπασκετικές αρχές.

Τον Φεβρουάριο οι παίκτες πληρώθηκαν τελικά μεγάλο μέρος των αποδοχών του… Δεκεμβρίου, ενώ παρέμεναν ανοιχτές υποχρεώσεις για τους επόμενους μήνες. Ακόμη και τότε, στον Μάικ Τζέιμς φέρεται να υπολειπόταν σημαντικό ποσό από τις αποδοχές του.

Ο Αμερικανός σταρ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του και η κατάσταση άρχισε πλέον να επηρεάζει ευθέως και το αγωνιστικό οικοδόμημα.

Ακολούθησε το καλοκαίρι η διάλυση ενός σημαντικού μέρους του ρόστερ, με παίκτες όπως οι Μάικ Τζέιμς, Έλι Οκόμπο, Ματ Στραζέλ και Άλφα Ντιαλό να αποχωρούν από το Πριγκιπάτο.

Η Principauté έβαλε δεκάδες εκατομμύρια, αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα

Το εντυπωσιακό είναι ότι η Μονακό κατάφερε να ολοκληρώσει την περασμένη σεζόν ουσιαστικά χάρη σε μια τεράστια οικονομική ένεση.

Σύμφωνα με τη L’Équipe, η Principauté διέθεσε περίπου 30 εκατ. ευρώ μέσω της Société Nationale de Financement, προκειμένου ο σύλλογος να μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης είχε συζητηθεί ακόμη και σχέδιο που προέβλεπε χρηματοδότηση περίπου 20 εκατ. ευρώ από το Πριγκιπάτο και προϋπολογισμό κοντά στα 30 εκατ. ευρώ για τη νέα σεζόν.

Το βασικό πρόβλημα όμως παρέμενε: οι γαλλικές αρχές δεν ζητούσαν απλώς χρήματα για να καλυφθούν οι άμεσες τρύπες. Ζητούσαν αξιόπιστη εγγύηση ότι η Μονακό μπορεί να χρηματοδοτήσει ολόκληρη τη σεζόν 2026-27.

Και αυτή την εγγύηση ο σύλλογος δεν κατάφερε να παρουσιάσει εγκαίρως.

Τα σχέδια σωτηρίας που κατέρρευσαν

Στις 3 Ιουλίου η οικονομική επιτροπή DNCCG αρνήθηκε για πρώτη φορά την εγγραφή της Μονακό στις δύο επαγγελματικές κατηγορίες, επικαλούμενη την απουσία επαρκών εγγυήσεων για την οικονομική βιωσιμότητα του συλλόγου.

Η Μονακό προσέφυγε και πήρε παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου προκειμένου να ολοκληρώσει το σχέδιο διάσωσης.

Κεντρικό ρόλο είχε αρχικά ένα επενδυτικό σχέδιο γύρω από τον παλαίμαχο NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν. Τα κεφάλαια όμως που απαιτούνταν δεν έφτασαν ποτέ στον λογαριασμό της ομάδας και το σχέδιο κατέρρευσε οριστικά στις 19 Αυγούστου.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε ένα ακόμη σενάριο, το αποκαλούμενο γαλλικά «plan Ronaldinho», στο οποίο ενεπλάκησαν οι επιχειρηματίες Ρομέν Γκουαράν και Μπενζαμέν Ερισογλού και, σε πρώτη φάση, το όνομα του παλαίμαχου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή.

Και αυτό όμως δεν μπόρεσε εγκαίρως να ανατρέψει την κατάσταση.

Η τελευταία σανίδα σωτηρίας των 10 εκατ. ευρώ

Κι όμως, η Μονακό εξακολουθεί να παλεύει. Την Πέμπτη εμφανίστηκε νέος επενδυτής από τον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων, ο οποίος δεσμεύτηκε να διαθέσει 10 εκατ. ευρώ για τη σεζόν 2026-27.

Με βάση το νέο σχέδιο, η Μονακό υποστηρίζει ότι μπορεί να εμφανίσει προϋπολογισμό περίπου 14 εκατ. ευρώ, να καλύψει τις υποχρεώσεις της και μεταξύ άλλων χρέος 2,38 εκατ. ευρώ προς την EuroLeague, καθώς και την οφειλόμενη luxury tax προς τη γαλλική λίγκα.

Το πρόβλημα είναι διαδικαστικό αλλά καθοριστικό: τα συγκεκριμένα στοιχεία εμφανίστηκαν μετά την ακρόαση της υπόθεσης από το CNOSF και επομένως η Ολυμπιακή Επιτροπή δεν μπορούσε να τα λάβει υπόψη στην απόφασή της.

Η Μονακό επιχειρεί τώρα την τελευταία κίνηση. Ζήτησε από το ομοσπονδιακό συμβούλιο της FFBB να ενεργοποιήσει το άρθρο 925 και να διατάξει επείγουσα επανεξέταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική της κατάσταση έχει πλέον αλλάξει ουσιωδώς.

Ο σύλλογος αναφέρει επίσης ότι έχουν γίνει ενέργειες για την εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τρίτους και ότι έχουν υπογραφεί συμφωνίες για διαγραφή σημαντικών απαιτήσεων παλαιών μετόχων.

Και η EuroLeague;

Εδώ βρίσκεται το επόμενο μεγάλο ερώτημα. Η απόφαση αφορά αυτή τη στιγμή τις γαλλικές διοργανώσεις και όχι αυτομάτως τη συμμετοχή της Μονακό στη EuroLeague. Δημιουργεί όμως μια εξαιρετικά παράδοξη και δύσκολη κατάσταση για έναν σύλλογο που ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ αλλά δεν έχει, με τα σημερινά δεδομένα, δικαίωμα συμμετοχής ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη κατηγορία της χώρας του.

Ήδη υπάρχει και μία πρώτη πρακτική συνέπεια: η Μονακό επρόκειτο να συμμετάσχει στο γαλλικό Super Cup στις 19-20 Σεπτεμβρίου, αλλά τη θέση της θα πάρει η Βιλερμπάν.

Εάν δεν υπάρξει ανατροπή της απόφασης, η περίπτωση της Μονακό θα είναι πραγματικά πρωτοφανής: η πρωταθλήτρια Γαλλίας και μία από τις ομάδες που πρωταγωνίστησαν στην EuroLeague τα τελευταία χρόνια θα βρίσκεται εκτός του επαγγελματικού μπασκετικού χάρτη της ίδιας της χώρας της.

Από την εποχή των τεράστιων συμβολαίων, του Μάικ Τζέιμς και της διεκδίκησης της EuroLeague, η Μονακό χρειάστηκε λίγους μόνο μήνες για να φτάσει να παίζει πλέον τον σημαντικότερο αγώνα της μακριά από το παρκέ: τον αγώνα για την ίδια της την επιβίωση.

Διαβάστε επίσης:

Super League: Κυριακή με τέσσερα ματς, ντέρμπι Άρη – ΟΦΗ και εξόδους για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Αύριο ο Παναθηναϊκός

Κωνσταντέλιας: Αγωνία για το μέγεθος του τραυματισμού του – Το μήνυμα στήριξης του Καρέτσα στον συμπαίκτη του (Photo)

Premier League: Ο Τζολάκης έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής και η Χαλ νίκησε 1-0 στην έδρα της Κόβεντρι (Video)