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30.08.2026 16:12

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο – Συνελήφθη ο 40χρονος δράστης (Video)

30.08.2026 16:12
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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας φέρεται να πυροβόλησε σε κατάστημα καφέ, τόσο μέσα όσο και έξω από αυτό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών και καφέ στην οδό Κασσάνδρου. Ένας 40χρονος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με υπάλληλο του καταστήματος.

Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε αργότερα κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον τρεις φορές στον εξωτερικό χώρο.

Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία και κρατείται στο Α.Τ. Λευκού Πύργου, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.

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