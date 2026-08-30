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30.08.2026 16:05

Χανιά: 11χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα – Δίνει μάχη για τη ζωή στα Επείγοντα

30.08.2026 16:05
pisina

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Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή ένα 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία δίνουν αυτή την ώρα οι γιατροί στο Νοσοκομείο Χανίων. Το παιδί, που βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε μέσα στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Στο ξενοδοχείο έσπευσαν άμεσα τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με το ξενοδοχείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ και νοσηλεύτρια του πολυϊατρείου. Οι διασώστες και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, καθώς το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο Νοσοκομείο Χανίων. Μάλιστα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξε τον δρόμο στο ΒΟΑΚ, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στο νοσοκομείο.

Το 11χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στα Επείγοντα, όπου οι γιατροί συνεχίζουν με κάθε διαθέσιμο μέσο τις προσπάθειες ανάνηψης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το παιδί παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο δεν παρουσίαζε ουσιαστικά σφυγμό, ενώ αυτή την ώρα οι γιατροί έχουν εντοπίσει ασθενή σφυγμό και καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν και να το κρατήσουν στη ζωή.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 16:08
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 11χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα – Δίνει μάχη για τη ζωή στα Επείγοντα

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