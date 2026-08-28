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28.08.2026 18:14

Σαλαμίνα: Τρία παιδιά στο Κέντρο Υγείας μετά από κολύμπι σε πισίνα παιδότοπου

28.08.2026 18:14
PISINA_UNSPLASH

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Στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν την Παρασκευή, 28/8, τρία παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 8 ετών, καθώς παρουσίασαν δυσφορία και αδιαθεσία μετά το κολύμπι σε πισίνα παιδότοπου, όπου υπήρχε έντονη μυρωδιά χλωρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι, με τα τρία παιδιά να μεταφέρονται στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες φροντίδες.

Δύο συλλήψεις

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 61χρονης υπεύθυνης της επιχείρησης, καθώς και ενός 39χρονου από το Πακιστάν, ο οποίος είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σημειώθηκε κάποια διαρροή ή να χρησιμοποιήθηκε μεγαλύτερη ποσότητα χλωρίου από την προβλεπόμενη κατά τη διαδικασία συντήρησης της πισίνας.

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