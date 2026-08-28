Νέα μελέτη: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μέσω μαστογραφιών μπορεί να ανιχνεύσει καρδιακές παθήσεις σε γυναίκες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ερευνητές ανακάλυψαν έναν έξυπνο τρόπο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης όπου μέσω των μαστογραφιών μπορούν να εντοπίζουν καρδιακές παθήσεις, που αποτελούν την κύρια – και συχνά υποδιαγνωσμένη – αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα οι ερευνητές ανέλυσαν τις σαρώσεις χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και κατάφεραν να εντοπίσουν με επιτυχία γυναίκες με στεφανιαία νόσο, υψηλή αρτηριακή πίεση ή είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος μαστού για καρκίνο θα μπορούσε να γίνει διττός, βοηθώντας τον εντοπισμό γυναικών με καρδιακές παθήσεις και άλλα καρδιαγγειακά προβλήματα, καθώς και στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, όπως αναφέρει ο The Gurdian.

Εκατομμύρια γυναίκες ζουν με μη διαγνωσμένες καρδιακές παθήσεις. Επί δεκαετίες, συχνά διαγιγνώσκονται λανθασμένα ή δεν διαγιγνώσκονται παρά μόνο στα τελευταία στάδια της νόσου.

Λεπτομέρειες της ανακάλυψης παρουσιάστηκαν στο Μόναχο στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο. Οι επιπτώσεις είναι σημαντικές, επειδή εκατοντάδες εκατομμύρια γυναίκες υποβάλλονται σε μαστογραφίες κάθε χρόνο.

Οι γιατροί στο Ισραήλ εξέτασαν 97.364 σαρώσεις από 29.921 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 54 ετών. Διασταυρώνοντας ιατρικά αρχεία, διαπίστωσαν ότι:

το 16% των γυναικών είχε υψηλή αρτηριακή πίεση,

το 2,5% είχε στεφανιαία νόσο

το 2,5% είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης εκπαιδεύτηκε για να εντοπίζει γυναίκες με αυτές τις παθήσεις και ήταν σε θέση να εντοπίσει αξιόπιστα γυναίκες που είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, μόνο με βάση τη μαστογραφία τους, στο 86% των περιπτώσεων.

Για την υψηλή αρτηριακή πίεση και τη στεφανιαία νόσο, ήταν 79% και 78% αξιόπιστο στη διάκριση μεταξύ των γυναικών με την πάθηση και εκείνων χωρίς. Τα αποτελέσματα ήταν επίσης συνεπή ανεξάρτητα από την ηλικία ή το αν μια γυναίκα είχε επίσης καρκίνο.

Η Δρ. Βιάνα Κόπλαντ από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ παρουσίασε τα ευρήματα στους συνέδρους στο Μόναχο. «Παρά το γεγονός ότι αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκοσμίως, οι καρδιαγγειακές παθήσεις υποδιαγιγνώσκονται και υποθεραπεύονται συνεχώς», είπε.

«Ένα κοινό εύρημα στο ιατρικό μας κέντρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι ότι όταν οι γυναίκες αναζητούν ιατρική βοήθεια, η καρδιαγγειακή τους νόσος είναι ήδη προχωρημένη. Από την άλλη πλευρά, πολλές γυναίκες υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού, ακόμη και όταν δεν έχουν αναζητήσει φροντίδα για καρδιαγγειακά συμπτώματα».

Επειδή η μαστογραφία χρησιμοποιείται ήδη ευρέως, η ανάλυση των σαρώσεων μαστού για πληροφορίες σχετικά με την υγεία της καρδιάς μιας γυναίκας «θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει μια κλιμακούμενη προσέγγιση χωρίς να απαιτείται πρόσθετη απεικονιστική εξέταση», πρόσθεσε η Δρ. Κόπλαντ.

Μια ομάδα γιατρών και ιατρικών ερευνητών εργάζεται για να βελτιώσει την ακρίβεια του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και να μειώσει τα ψευδή αποτελέσματα, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό των καρδιακών παθήσεων που μπορεί να ανιχνεύσει.

Η Έλενα Άρμπελο, ειδικό μέλος της επιτροπής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, δήλωσε ότι τα ευρήματα ήταν «συναρπαστικά».

«Μια μαστογραφία μπορεί μια μέρα να κάνει περισσότερα από την απλή ανίχνευση καρκίνου του μαστού – μπορεί επίσης να προσφέρει μια εικόνα για την καρδιαγγειακή υγεία. Αυτό έχει σημασία επειδή τα καρδιαγγειακά νοσήματα στις γυναίκες εξακολουθούν να αναγνωρίζονται πολύ συχνά αργά.»

Πρόσθεσε: «Η πρόκληση τώρα είναι να διαπιστωθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία – να περάσουμε από τον πειραματισμό στην κλινική εφαρμογή».

Η Δρ. Σόνια Μπάμπου-Ναραγιάν, σύμβουλος καρδιολόγος και κλινική διευθύντρια του Βρετανικού Ιδρύματος Καρδιάς, ενός φιλανθρωπικού οργανισμού, χαιρέτισε επίσης την ανακάλυψη: «Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε ότι εάν η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μεγάλη μελέτη από το Ισραήλ αποδειχθεί περαιτέρω, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη και πιο πρώιμη ανίχνευση και πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων για τις γυναίκες. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε μια μέρα να επιτρέψει στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού να γίνουν διττά, συμβάλλοντας στην αναγνώριση των γυναικών με τον υψηλότερο κίνδυνο επικίνδυνων καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού».

Πηγή: theguardian.com

Διαβάστε επίσης:

Παθολόγοι: «Να σταματήσει το μπλόκο για τη συνταγογράφηση της TSH»

ΙΣΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Αιχμές για καθυστέρηση ψεκασμών και παραλείψεις από την Περιφέρεια Αττικής

Μόνο στα «χαρτιά» η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου – Τι καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών του νησιού











