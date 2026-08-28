Η «μαζεμένη» ζωή του μικρότερου γιου του Τραμπ, Μπάρον: Η… φούσκα ασφαλείας, η προστατευτική μαμά Μελάνια και η διαφορά με τα αδέλφια του

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Ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, διατηρεί χαμηλό προφίλ μέσα σε μια «φούσκα» ασφαλείας καθώς ξεκινά την τρίτη δεκαετία της ζωής του – μια προφανής αντίδραση στο κλίμα αυξανόμενης πολιτικής βίας που περιλαμβάνει μια σειρά από απόπειρες δολοφονίας που στοχεύουν τον πατέρα του, τον Πρόεδρο Τραμπ, γράφει η New York Post.

«Δεν βγαίνει έξω», δήλωσε άτομο κοντά στην οικογένεια Τραμπ στην εφημερίδα για τον 20χρονο Μπάρον, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το δεύτερο έτος των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και έχει περάσει μεγάλο μέρος του καλοκαιριού με τη μητέρα του, την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, στο Εθνικό Γήπεδο Γκολφ Τραμπ Μπέντμινστερ στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Το παιδί είναι αρκετά απομονωμένο», πρόσθεσε μια άλλη πηγή.

Barron Trump lives 'reclusive' life amid threats from Iran, assassination attempts on his dad, murder of Charlie Kirk https://t.co/9wmYjSWoc4 pic.twitter.com/YGeUoKN6El — New York Post (@nypost) August 28, 2026

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβιώσει από τουλάχιστον τρεις απόπειρες δολοφονίας από τον Ιούλιο του 2024 – τραυματίστηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, καταδιώχθηκε από έναν επίδοξο δολοφόνο στο γήπεδο γκολφ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024 και παρευρέθηκε στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που δέχτηκε επίθεση από έναν ένοπλο στις 25 Απριλίου – ο μικρότερος γιος του δεν έχει διαφύγει της προσοχής των εχθρών της Αμερικής.

Ιρανοί σκληροπυρηνικοί δημοσίευσαν πρόσφατα ένα βίντεο με τίτλο «Πού να σκοτώσετε τον Μπάρον Τραμπ» και ισχυρίστηκαν ότι έδειχναν τις κινήσεις του πρώτου γιου. Επίσης, όρισαν ως αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του, ωστόσο ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, χαρακτήρισε τους σχετικούς ισχυρισμούς «ψέμα». Η μητέρα του έχει επίσης γίνει στόχος των Ιρανών σκληροπυρηνικών, και η Μελάνια Τραμπ ήταν στο δείπνο των ανταποκριτών τον Απρίλιο μαζί με τον πρόεδρο.

Πώς τον επηρέασε η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Μπάρον επηρεάστηκε επίσης βαθιά από τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον Σεπτέμβριο του 2025, με τον οποίο είχε έρθει σε επαφή.

«Αυτό συμβαίνει όταν βγαίνεις εκεί έξω», είπε ο Μπάρον στον πατέρα του, ενώ μετέφερε τα νέα στον πρόεδρο, μια αφήγηση που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους συγγραφείς Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν στο πρόσφατο βιβλίο τους «Αλλαγή Καθεστώτος» και επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα The Post.

Το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας ζήτησε να τηρηθεί η ιδιωτικότητα για τον 20χρονο Μπάρον, λέγοντας στην εφημερίδα The Post ότι «υπό το φως των πρόσφατων απειλών» η Ανατολική Πτέρυγα ζήτησε «οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιωτική του ζωή να αποκλειστούν από κάθε κάλυψη».

H παρέμβαση της Μελάνια για την ασφάλεια του γιου της

Η πρώτη κυρία είναι γνωστό ότι είναι προστατευτική απέναντι στον γιο της.

Στις αρχές του 2022, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μεταξύ των θητειών του στον Λευκό Οίκο, πράγμα που σήμαινε ότι ο Μπάρον επρόκειτο να χάσει τον ρόλο του ως προστατευόμενος από την Μυστική Υπηρεσίας όταν θα γινόταν 16 ετών τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Ωστόσο, η Μελάνια Τραμπ παρενέβη διατάζοντας το γραφείο της να επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο και να ζητήσει από τον τότε Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να εγκρίνει την παράταση της θητείας του Μπάρον – ένα αίτημα που έγινε αμέσως δεκτό, δήλωσε πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Η πρώτη κυρία υπαινίχθηκε τη ντροπαλότητα του γιου της στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ της που καταγράφει την πορεία προς τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.

«Ξέρω ότι ο Μπάρον δεν θα βγει έξω. Και το σέβομαι αυτό», είπε η Μελάνια στους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, συζητώντας την πιθανότητα η πρώτη οικογένεια να περπατήσει στην Λεωφόρο Πενσυλβάνια στο πλαίσιο της παρέλασης της ορκωμοσίας, η οποία τελικά μεταφέρθηκε σε εσωτερικούς χώρους λόγω του ψύχους στην Ουάσιγκτον τις ημέρες εκείνες.

Η συνεχής ασφάλεια, ενώ παρέχει στον Μπάρον την προστασία που χρειάζεται, ενισχύει επίσης την επίγνωσή του ότι υπάρχουν απειλές – ακόμη και με τρόπους τόσο μικρούς όσο το να ακούει τους πράκτορές του να μιλάνε για πιθανό κίνδυνο σε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στα ταξιδιωτικά σχέδια, λένε οι ειδικοί.

Ο Μπάρον έχει ήδη τους δικούς του χώρους σε κάθε κατοικία των γονιών του – συμπεριλαμβανομένης της δικής του σουίτας στο Mar-a-Lago και του δικού του ορόφου στον Πύργο Τραμπ στο Midtown Manhattan. Στον Λευκό Οίκο, το δωμάτιό του διαθέτει έπιπλα κατά παραγγελία κατασκευασμένα από το ξυλουργείο του ξενοδοχείου για να ταιριάζουν στο ύψος του 1,88 μ.

Όπου κι αν μένει, ο Μπάρον μετακινείται γρήγορα, αποφεύγοντας τους δημόσιους χώρους και κατευθύνεται κατευθείαν στα ιδιωτικά του καταφύγια.

«Δεν τον βλέπεις να τριγυρνάει», είπε μια πηγή στο περιβάλλον της πρώτης οικογένειας.

Η διαφορά με τα υπόλοιπα παιδιά του Τραμπ

Είναι μια αξιοσημείωτη διαφορά από τα μεγαλύτερα αδέλφια του, τα οποία έχουν επιλέξει να έχουν πιο δημόσια ζωή. Ο Ντον Τζούνιορ και ο Έρικ ασχολούνται έντονα με την οικογενειακή επιχείρηση Τραμπ. Η Ιβάνκα Τραμπ έχει τακτική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι συχνή καλεσμένη σε podcast. Και οι τρεις – μαζί με την Τίφανι Τραμπ – εμφανίζονται τακτικά με τον πατέρα τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Από όλες τις απόψεις, ο Μπάρον είναι έξυπνος, ευγενικός και έχει αντιμετωπίσει καλά την δημόσια πίεση του ονόματος Τραμπ και την εκκεντρική προσωπικότητα του πατέρα του.

Όταν τελειώσει η εκπαίδευση του Μπάρον, τα σημάδια δείχνουν ότι θα ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις παρά με την πολιτική.

Έχει ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση φυτικών ενεργειακών ποτών με φίλους από το λύκειο και έχει επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, αλλά προτίμησε να αναλάβει έναν ρόλο στα παρασκήνια σε αυτές τις επιχειρήσεις παρά να ακολουθήσει το παράδειγμα της ανιψιάς του, Κάι, η οποία εμπορεύεται και προωθεί τα εμπορεύματά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν του αρέσει τόσο πολύ η δημόσια ζωή, κάτι που καταλαβαίνω», είπε η Κάι για τον Μπάρον στο podcast του Τζέικ Πολ νωρίτερα φέτος.

Ο γιος του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ εθεάθη τελευταία φορά δημόσια στις 19 Ιουλίου, όταν ως οπαδός του ποδοσφαίρου παρακολούθησε μαζί με τους γονείς του τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής πίσω από αλεξίσφαιρα τζάμια στο στάδιο MetLife.

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